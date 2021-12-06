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新店槍手在廈門將解除隔離 陸委會：對岸仍已讀不回

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
新北市新店區別墅上月發生槍擊案，槍手行兇後潛逃大陸廈門。報系資料照
新北市新店區別墅上月發生槍擊案，槍手行兇後潛逃大陸廈門。報系資料照

新店槍手黃姓男子上月22日犯下殺人案後，搭機潛逃大陸廈門，預計今、明解除14天集中醫學觀察，對於陸方是否將該嫌遣返回台，陸委會發言人邱垂正、內政部次長陳宗彥6日在立院備詢時坦言，對岸仍已讀不回，但強調我方持續透過既有溝通機制聯繫，避免兩岸共打成為犯罪的庇護所或黑洞。

按照大陸廈門市口岸人員檢疫規定，入境後進行14天集中醫學觀察，解除後目的地為廈門的入境人員，繼續實施7天居家健康檢測，按黃嫌11月22日入境廈門，隔日23日起計算，至今（12月6日）已滿14天，將解除集中隔離。

對於立委關切，「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議（兩岸共打）」是否正常運作，近期有無通緝犯回台受審，邱垂正表示，去年陸方有協助將一例朱雪璋遣返回台，今年則因疫情關係，影響相關處置。但他強調，兩岸共打協議中通緝犯的遣返都有在進行，除朱雪璋案外，其他詳細數據由內政部移民署掌握。

新店槍手能否盡快引渡回台受審？邱垂正說，將持續循既有溝通機制聯繫。他補充，雖對岸常常已讀不回，但後來證明是「已讀不回有處理」，特別共同打擊犯罪是兩岸關注事件，如果成為犯罪的庇護所或黑洞，兩岸人民不會樂見。陳宗彥也說，雙方目前仍維持既有的溝通管道，我方將繼續努力。

立法院第10屆第4會期內政委員會第20次全體委員會議6日召開，因政府推動組織改造後，行政院勞工委員會、行政院新聞局權責改由勞動部、文化部管轄，為使相關條例內容符合現行組織架構，審查「香港澳門關係條例第二十三條、第十三條條文修正草案」，邱垂正列席報告並備質詢。

另就陸委會擬修兩岸條例，讓「兩岸同婚」準用涉民法邁向合法化，立委關注，中共未來是否藉此滲透台灣？邱垂正表示，有關面談、查核等機制要如何強化把關，各部會已進行良好溝通，屆時會有完整的行政程序配合，請國人放心。

至於大陸方面將舉辦海峽論壇，以及遠東集團在大陸投資遭查處，邱垂正強調，海峽論壇12年來都是中共大型對台統戰平台，作為越來越露骨、直接，政府禁止中央部會人員參加，也不樂見地方人員參與，也奉勸國人不要輕易參加，並應注意兩岸條例相關規定。

邱垂正說，中共以政治風險框架打壓台商，長期而言將適得其反，陸委會將密切關注，相關反制措施還在研議當中，同時積極輔導台商回台灣投資。

邱垂正 廈門 陸委會

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