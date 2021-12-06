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連番批美式民主 陸智庫又發2萬字「十問美國民主」報告
中國人民大學重陽金融研究院主辦的《十問美國民主》研究報告發布暨研討會今天在北京舉行，來自包括美國在內的30多國駐北京大使館代表、近20家外國駐京媒體、40多家大陸媒體記者現場與會。
據澎湃新聞，《十問美國民主》研究報告全文共2.3萬字，通過梳理和分析諸多美國文獻，從美國制度實踐、國家治理、社會現狀、人權自由、國際影響等方面，提出十個有關美國民主的問題。
報導指，這十問針對美國民主對內引致社會失序、加深民眾疾苦，對外造成災難動盪、破壞國際秩序的現狀提出了擔憂和批判。
近期美中掀起民主輿論戰，在美國的「民主峰會」舉行前夕，北京積極出招，連番劍指美式民主。
繼大陸國務院新聞辦公室前天發布「中國的民主」白皮書，強調中國式民主後，大陸外交部昨發布「美國民主情況」報告，指美國民主制度逐漸異化和蛻變，已背離民主制度的內核和初衷，民主實踐亂象叢生。
日前大陸外交部副部長樂玉成批評「民主峰會」是假民主之名、行反民主之實，又稱「中國是當之無愧的民主國家」。大陸外交部昨發布的「美國民主情況」報告，全文約一點五萬字。
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