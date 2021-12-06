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王毅：反對西方將民主標準強加於人

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。中新社
大陸國務委員兼外交部長王毅。中新社

中國大陸國務委員兼外長王毅5日表示，各國應根據自身國情推進民主建設，應以本國人民是否滿意作為評判的依據，而不是把西方的標準強加於人。

大陸外交部昨晚發布新聞稿，王毅在浙江安吉與印尼對華合作負責人、統籌部長盧胡特舉行會談。雙方在會談中就民主問題發表了意見，並一致認同上述言論。

王毅在會上說，中國將全力支持印尼舉辦明年二十國集團領導人峰會，願共同推動二十國集團為促進世界復甦發展和完善全球經濟治理發揮積極作用。

王毅稱，中方和印尼疫苗合作在地區和全球層面持續領跑，並表示願意同印尼落實大陸國家主席習近平「中國東協健康之盾」重要倡議，持續深化疫苗和藥物研發合作。

他還稱，雙邊貿易額在今年前10個月同比增長超過50%，並表示願繼續促進兩國經貿投資合作，加快推進雅萬高鐵、區域綜合經濟走廊和「兩國雙園」建設，拓展新能源、電動汽車等綠色發展合作。

雙方對會談取得廣泛共識感到滿意，期待明年在印尼舉行兩國高級別對話合作機制第二次會議。

印尼 王毅 疫苗

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