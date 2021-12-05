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香港：中國的打壓如何改變著這座城市？

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）香港當局正在制定新的法律，使特區政府得以收緊對於公共言論的控制。居民們自覺地進行自我審查，許多人認為，該城市的進步特色可能已經消失殆盡。

11月25日，香港行政長官林鄭月娥在廣州舉行的《2021中國網絡媒體論壇》上表示，她的政府將持續進一步打擊網絡言論的計劃。她向與會者表示：「隨著互聯網技術的快速發展，固有的法律可能無法有效處理網上的各種不當行為，如惡意披露他人的私人信息、仇恨和歧視性言論以及『假新聞』等。」

林鄭月娥在今年5月宣布了制定反「假新聞」法的可能性，香港政府最近開始對此進行法律研議。該政府也正忙於起草一部網絡安全法，以防止網絡攻擊。此法同時將把互聯網供應商定義為重要的基礎設施，使政府得以對在線內容實施更大的控制。

香港當局去年中開始實施由北京頒布的《香港國安法》，該法規定對定義寬泛的分裂、顛覆、恐怖主義和與外國組織勾結的行為給予嚴厲的法律懲罰。

該法還將任何呼籲香港脫離中國的言論 ── 無論書面或口頭 ── 定調為犯罪。此法已多次被引用於強制關閉媒體機構、起訴民主活動人士，並收緊互聯網法規等措施。

一場對於自由表達權的災難

卡斯特（Michael Caster），這位國際組織Article 19的亞洲區數字項目經理認為，《香港國安法》和研議中的新法是北京當局長期策略的一部分，目的是進一步對香港行使權力，並測試他們扼制公民社會所能達到的極限。

他對德國之聲說：「我們不知道（所有法律）的內容，但如果我們看一下整個地區的類似法律，這些法律對自由表達權的影響是災難性的。」卡斯特指出，最近國安法被用來對大學、博物館甚至電影從業人員實施更大的控制。 「這確實是一種全面的掌控，以從公共領域中刪除任何不屬於北京認可的政治現實之外的論述。我認為這絕對是一個跡象，說明在未來將有比現在更黑暗的日子。」

對於33歲的香港居民John來說，他已經生活在這些「黑暗的日子 」裡了。當他描述自國安法通過以來香港產生的變化時，他使用了「令人沮喪」和「 毫無希望」的字眼。

他列舉了政府持續起訴活動人士和司法程序缺乏透明度等原因，認為這已使人們對現有制度失去了信心。

對於被逮捕和被監禁的恐懼

John提到：「雖然在網上或公共場所仍有批判性的討論，但這些對話大多已變得非常中規中矩，人們僅使用非常微妙的比喻來指代他們不喜歡或不同意的事情。」由於擔心遭到報復，他要求不在報導中使用全名。

卡斯特認為，像John這樣的人害怕在香港發言甚至談論政治的原因之一，是由於國安法並未清楚規範什麼樣的言論、行動或表達會導致逮捕和監禁。他指出：「這就是法律本身的問題，它是既模糊又寬泛的，實際上可以指國家所希望它代表的任何東西。」

自由之家（Freedom House）今年10月發布一份關於國安法對香港互聯網和媒體影響的報告中指出，該法律「迅速地將香港轉變為專制體制，嚴重影響香港人未來所享有的權利。」

不過，該報告也提到，雖然香港的自由受到侵蝕，但香港仍然比其他中國城市享有更多的自由，有一些獨立的媒體機構和一個開放的互聯網，僅有少數網站被封鎖，「Facebook、Twitter和其他國際網站不僅可以在香港繼續使用，並且仍然是香港人使用的主要平台。」

香港的特色正在改變

John親眼目睹了法律如何改變這個城市的特色，在WhatsApp這樣的加密信息應用程序上或在公共場合的自我審查已成為常態。

對許多居民來說，香港過去擁抱藝術、電影、小說、學術討論和政治對話等形式的批判性言論，是這個國際大都市及其750萬人口的關鍵元素。 John補充說：「許多人現在認為，香港已經在成為另一個中國城市的道路上，曾經將香港與中國其他城市區分開來的特色現已被削弱了。」

Rebecca是另一位感嘆這座城市轉變的居民。今年20多歲的她自認是民主派的一員。

如今當她走在香港的街道上，令她感到悲哀的是，一切看起來都是那麼的相似和整齊，而街道上卻有越來越多的政府廣告，稱香港是「亞洲國際都會」。

「這似乎是政府說服我們的一種方式，即香港的一切仍然如故，我們還是亞洲的『國際都會』。」Rebecca也要求不在報導中使用她的全名。 「香港之所以令人感到壓抑，是因為每個人都知道一切都變了。」

盡管有危險，Rebecca堅稱批評的言論仍在持續，但已經改為不那麼公開或明顯的新形式。例如，最近她參加了一個關於僵屍襲擊香港的戲劇表演：「人們都在笑，我當時心裡想著：這是一個僵屍故事，但它是關於香港的故事。」

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本文章由德國之聲授權提供】

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