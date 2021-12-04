香港新主教上任 稱願協助社會修補撕裂

（德國之聲中文網）天主教香港教區新任主教周守仁周六（12月4日）表示，希望他能領導教會協助香港修補裂痕。

香港教區當日下午在建造於19世紀的香港聖母無原罪主教座堂為周守仁舉行晉牧禮儀。因為新冠疫情，出席禮儀者均佩戴口罩。

據港媒《明報》報道，儀式由教區宗座署理湯漢樞機主禮，並由榮休主教陳日君樞機、輔理主教夏志誠襄禮。陳日君及夏志誠把手放在周守仁頭上作「覆手」祝福，又為周守仁授予福音書、戒指、禮冠及牧杖，並登上香港教區主教座位。

“反送中”運動導致香港社會以及該城市的40萬天主教徒內部產生分裂。一些人支持政府恢復秩序，而另一些人則說政府不適當地限制了這個號稱“高度自治”的城市的言論自由和抗議權利。

香港特首林鄭月娥是“反送中”運動的抗議對象之一，媒體大亨黎智英則因支持抗議而被捕入獄。而他們都是天主教徒。

據港媒報道，林鄭月娥、創新及科技局長薛永恆、前特首曾蔭權及其太太周六均出席了禮儀。

據美聯社報道，周守仁在周六表示，雖然新冠疫情具有破壞性，但令人欣慰的是，疫情之下一些香港人不分政治立場或宗教信仰，伸出援手，互相幫助。他表示教會願成為溝通平台，協助社會修補撕裂。

天主教香港教區前主教楊鳴章於2019年1月病逝。今年5月，教宗方濟各任命耶穌會會士周守仁為香港教區新主教。

周守仁是香港人，曾在美國和愛爾蘭接受教育。他在2018年被任命為耶穌會中華省會長。被視為溫和派的周守仁呼籲尊重不同的觀點。他在被任命後的新聞發布會上曾表示，期望聆聽和對話可重新團結各界，但強調團結不是一式一樣，而是要在多元中找到團結。

（美聯社，明報）

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