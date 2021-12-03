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美歐關切北京在台海行徑 北京：停止向台獨發錯誤訊號

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。圖／北京日報
中國外交部發言人趙立堅。圖／北京日報

美歐外交高層2日召開中國對話，雙方會後發布聯合新聞稿，強烈關切中國在台海、南海與東海的單方面問題行徑。大陸外交部發言人趙立堅今日回應，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁才是台海和平穩定的最大威脅，美歐應恪守一中原則，停止向「台獨」發出錯誤訊號。

陸媒澎湃新聞報導，趙立堅在今日的例行記者會上稱，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁才是台海和平穩定的最大威脅，也是當前台海局勢緊張的根源。針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，中方當然有必要做出堅決回應。美歐雙方應該做的是，恪守一個中國原則，謹言慎行，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

趙立堅表示，關於東海和釣魚台問題，趙立堅指出，「其實質是日方對中國領土的非法企圖和對中國主權的不斷挑釁」。關於南海問題，其實質是有關國家對中國島礁的非法侵佔和域外勢力的干擾。中方所做的一切都是在維護自身權利，正當合法。

趙立堅 台海 台獨

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