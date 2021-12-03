大陸抗議愛爾蘭議會通過挺台決議 指干涉中國內政

愛爾蘭參議院本月1日通過挺台決議，要求愛爾蘭政府增進與台灣政府及人民的互動等。對此，大陸駐愛爾蘭大使館指稱，該決議明顯違反一個中國原則，公然干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

根據外交部新聞稿，愛爾蘭參議院1日通過的挺台決議，是由曾擔任愛爾蘭前副總理的麥道威（Michael McDowell）等17位參議員聯署提案，7項內容中除譴責大陸人權狀況及拘禁愛爾蘭籍人士外，有5項與台灣有關的決議條文。

包括：呼籲愛爾蘭政府持續堅定支持台灣的政治自由、重申反對以武力解決兩岸分歧丶要求愛爾蘭政府增進與台灣政府及人民的互動、拒絕任何試圖減少或終止愛爾蘭議會成員與台灣人民和政府往來的企圖、譴責阻撓台灣參與國際組織或孤立台灣加入國際人道倡議相關行徑。

對此，大陸駐愛爾蘭大使館於台北時間2日晚間發布新聞稿指出，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會普遍共識，也是各國共同遵守的國際關係準則。

新聞稿稱，一個中國原則是中國同包括愛爾蘭在內的世界各國發展關係的政治基礎。台灣、涉港、涉疆、涉藏問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中國人民對本國人權狀況最有發言權，借所謂人權問題蓄意抹黑汙蔑中國、阻礙中國發展穩定的圖謀絕不會得逞。

大陸駐愛爾蘭大使館還敦促「愛爾蘭少數政客」，「像尊重愛爾蘭人民實現國家統一的願望那樣，尊重中國人民實現國家統一的願望，以實際行動恪守一個中國原則，維護中愛關係的健康穩定發展」。

本周以來，已有數國因涉台問題被大陸指稱「干涉中國內政」。包括，法國國民議會於11月29日首度通過支持台灣參與國際組織的決議，荷蘭眾議院也於11月30日一天內先後以壓倒性票數通過兩項友我動議，包括不接受中國大陸片面改變台海現狀動議。

日本前首相安倍晉三1日受邀在國策研究院以「新時代台日關係」為題發表視訊演說，大陸外交部部長助理華春瑩隨後也緊急約見日本駐中國大使垂秀夫，痛批安倍相關涉台發言是「粗暴干涉中國內政」。