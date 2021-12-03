指抵制將失敗 陸常駐聯合國代表：你來或不來 冬奧會就在這裡

針對歐美各國發起抵制北京冬奧，大陸常駐聯合國代表張軍昨天在第76屆聯合國大會通過中國和國際奧委會起草的奧林匹克休戰決議後向媒體表示，少數國家鼓譟外交抵制北京冬奧會不得人心，註定失敗。他還說，「你來，或者不來，北京冬奧會就在這裡，必將取得成功」。

根據央視新聞報導，張軍表示，北京冬奧是冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，他們才是冬奧會的主角。冬奧會的成功，不取決於個別國家官員是否出席。事實上，根據奧運會規則，各國政要出席奧運會是由本國奧委會發出邀請。

張軍說，作為東道主，中國歡迎八方來客。至於有的人說不想來，他的回答是，「你來，或者不來，北京冬奧會就在這裡」，必將取得成功。

張軍指出，美國個別政客炒作所謂「外交抵制」，骨子裡還是冷戰思維在作怪，意欲將體育政治化，製造分裂，挑起對抗。這種做法不得人心，註定失敗，只能讓他們更加孤立，站到時代的對立面，站到世界絕大多數國家和人民的對立面。

美國總統拜登上月表示，正在考慮通過外交手段抵制，以抗議中國侵犯人權。如果通過，美國政府代表將缺席明年2月舉行的北京冬奧。大陸對此批評稱，將體育政治化違背了奧林匹克精神。

此外，德國新任外交部長貝爾博克 （Annalena Baerbock)）1日也說，「不排除抵制北京冬奧的可能」。