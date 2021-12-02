憂彭帥安全WTA停辦大陸賽事 陸外交部：反對體育政治化

國際女子網球協會（WTA）主席史蒂夫西蒙（Steve Simon）1日宣布將暫停在大陸和香港的所有賽事，原因是擔憂大陸網球選手彭帥的人身安全。大陸外交部2日對此回應，「反對將體育政治化」。

WTA今年原本計畫在大陸舉辦11場比賽，但在大陸對疫情執行嚴格入境檢疫規定，WTA選澤取消這些賽事或遷至別國舉行，由於彭帥事件，WTA現在已決定即使到了明年也不會在大陸恢復這些賽事。

儘管彭帥在11月20日與國際奧委會（IOC）主席巴赫進行了30分鐘的視訊通話，表示自己平安無事，並出席了在北京舉行的一場大陸網球活動，仍無法消除WTA對她的擔憂。

西蒙表示，「雖然我們知道了彭帥的所在之處，但我還是非常懷疑她是否自由丶安全，並且沒有受到任何審查丶脅迫及恐嚇。」他也再度呼籲大陸政府對彭帥事件進行全面和透明的調查。

西蒙在接受英國廣播公司（BBC）採訪時承認，他確實擔心過暫停在中國舉辦賽事會給WTA帶來巨大的經濟影響，但他強調「彭帥事件大於商業利益。」

對此，大陸外交部發言人汪文斌在2日的例行記者會上表示，「反對將體育政治化。」而大陸外交部發言人趙立堅上月23日就曾表示，彭帥近期有出席一些公開活動，彭帥事件不應被政治化，「希望某些人停止惡意炒作」。