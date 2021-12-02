快訊

李柏璋遭起底是綠前議員助理 陳亭妃胞妹知情：去年已離職

女學生掌摑男同學「家長不能過問」 校長震怒：沒人通報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安倍挺台 陸國台辦：日方應停止向「台獨」發錯誤信號

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏／攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏／攝影

針對日本前首相安倍晉三近日在參加台灣智庫活動時稱，「台灣有事即日本有事」，等同於「日美同盟有事」，大陸國台辦發言人馬曉光2日表示，安倍在涉台問題上固守錯誤立場、不思悔改，敦促日方一些人停止在台灣問題上進一步採取錯誤行動，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

馬曉光表示，安倍晉三罔顧事實、顛倒黑白，妄圖挑戰世界反法西斯戰爭的結果，妄圖挑戰二戰以後確立的國際秩序，令人震驚他在台灣問題上鼓吹遏華、慫恿「台獨」的論調反映出他在歷史問題、涉台問題上固守錯誤立場、不思悔改、不斷滑向危險方向，國際社會必須高度警惕。

馬曉光指出，「台灣是中國的一部分。一個中國原則、中日四個政治文件精神以及日本政府在台灣問題上對中方作出的嚴肅承諾，是必須遵守的原則。」他敦促日方一些人深刻反省歷史，立即糾正錯誤，「停止在台灣問題上進一步採取錯誤行動，停止向台獨勢力發出錯誤信號」。

馬曉光還稱，「民進黨當局和台獨勢力違逆中華民族利益和島內民眾福祉，勾連外部勢力謀獨，是十分危險的。正告民進黨當局，不要誤判形勢，企圖靠外部勢力分裂國家和謀取政治私利的挑釁必遭挫敗。」

據大陸外交部官網2日消息，12月1日外交部部長助理華春瑩緊急約見日本駐北京大使垂秀夫，就日本前首相安倍晉三發表涉華錯誤言論提出嚴正交涉。

日本 馬曉光 台獨 安倍晉三 民進黨

延伸閱讀

中國抗議安倍挺台言論 外交部：徒為國際笑柄

針對安倍涉台談話 陸外交部緊急約見日本大使嚴正交涉

安倍友台說 陳以信提醒：釣魚台是中華民國的

鄭文燦問台日安全合作 安倍晉三：台灣有事、日本有事

相關新聞

安倍挺台 陸國台辦：日方應停止向「台獨」發錯誤信號

針對日本前首相安倍晉三近日在參加台灣智庫活動時稱，「台灣有事即日本有事」，等同於「日美同盟有事」，大陸國台辦發言人馬曉光...

陸媒引外電：立陶宛運動員 將參加北京冬奧會

近期中國大陸和立陶宛關係緊繃，大陸觀察者網今晚引述「俄塔社」消息指，立陶宛教育、科學和體育部今日宣布，立陶宛運動員將參加...

大陸國台辦批安倍晉三：慫恿「台獨」論調 反映出其不思悔改

針對日本前首相安倍晉三近日在參加台灣智庫活動時稱「台灣有事即日本有事」，等同於「日美同盟有事」，大陸國台辦發言人馬曉光今...

歌手千百惠接受陸媒專訪 喊「我原本就是中國人」

近日80年代女歌手千百惠，在抖音貼出影片秀大陸身分證，並稱自己來自「中國台灣高山族」引發熱議後，她於2日接受陸媒澎湃新聞...

兩岸互動冷 鄭文燦揭桃渝論壇、桃港雙城交流喊卡原因

桃園市長鄭文燦今天受訪問談兩岸互動時，認為北京政府都用政治考量處理兩岸交流，並揭露他2014年第1次當選市長後，原本敲定...

屏東農業科技轉型 海基會邀台商投資探商機

為鼓勵台商鮭魚返鄉，回流投資台灣，海基會1、2日邀請近50位大陸台商，赴屏東了解投資環境。海基會副董兼秘書長詹志宏表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。