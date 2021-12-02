再次封殺海峽論壇 陸委會：不希望我方人員視訊參加

雙城論壇1日落幕後，面對兩岸企業家峰會、福建海峽論壇等大型兩岸交流活動，擬於7、10日接連登場，陸委會發言人邱垂正2日在記者會上，持續將海峽論壇定義為「大型對台統戰平台」，並提出五點規範，以封殺海峽論壇相關活動在台舉辦。

邱垂正指出，雖大陸尚未正式公布海峽論壇舉辦的具體事宜，但該論壇是中共主辦的大型對台統戰平台，歷年來藉由活動，拉攏及分化台灣、宣傳對台統戰成果，以達成其統一台灣的政治目的，因此針對該論壇，政府將延續一貫的政策立場，包括以下五點。

第一，禁止在台舉辦海峽論壇相關活動，無論是實體或視訊錄影。邱垂正說明，海峽論壇不改變其統戰本質，陸方不可以在台舉行論壇、分組活動及相關的延續性活動，我地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦相關論壇活動，「不希望我方人員透過視訊參加，造成任何在台舉辦的事實。」

第二，無論是實體或是網路，禁止中央部會及所屬單位人員出席相關活動，不樂見地方政府人員參加相關活動，奉勸我民眾及民間團體，勿輕易參加；三，禁止機關(構)、個人或團體、政黨以任何形式參加，涉及消滅中華民國的「一國兩制台灣方案」，或中共所謂的民主協商等活動。

第四，為了防範中共對台統戰滲透，傷害主權與民主，政府已完成包含國安五法、反滲透法的國家安全法制修法，提醒國人從事兩岸交流時，應遵守兩岸條例及相關法律規範；第五，不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

邱垂正說，近年來中共加大對台政軍威脅，意圖破壞分化台灣的民主社會，今年更不排除利用此平台，來宣傳操作反獨促統的政治主張，呼籲國內各界切勿配合中共對台的統戰操作，維護國家主權與自由、民主。

至於兩岸企業家峰會，邱垂正僅表示，政府支持秉持對等尊嚴、合於規範、不涉任何政治前提的兩岸交流，對於兩岸企業家峰會相關籌辦的情形，我們（陸委會）會持續掌握，但是最好還是由主辦單位來說明。

剛落幕的雙城論壇方面，對於上海市長龔正大談「兩岸同胞都是中國人」以及「中國夢」，邱垂正重申，中共當局要正視兩岸現實、尊重台灣民意，停止任何的政治與統戰操作，務實理性的來推展和平穩定的兩岸關係。

據了解，2021兩岸企業家紫金山峰會將於7日在江蘇南京舉辦，採線上、線下結合方式舉行，前行政院長劉兆玄、鴻海創辦人郭台銘，都將分別以兩岸企業家峰會台方理事長、副理事長身分，在台灣透過視訊與會，海峽論壇方向，國民黨擬由副主席夏立言視訊與會；此外，陸方代表除有國台辦主任劉結一外，大陸全國政協主席汪洋，也傳出將親自在大陸會場出席上述兩項活動。