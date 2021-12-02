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安倍挺台引北京反彈 陸委會：共同遏制中共對外擴張
日本前首相安倍晉三1日表示，「台灣有事，就是日美有事」，引發北京批評妄議中國大陸內政，大陸外交部部長助理華春瑩1日晚間急召日本駐北京大使垂秀夫抗議。陸委會發言人邱垂正2日表示，政府有堅定自我防衛的決心與能力，也會與美日與理念相近國家密切溝通合作，共同遏制中共積極對外擴張的危害性作為。
邱垂正在2日的陸委會例行記者會上表示，台海情勢發展攸關印太地區的和平穩定，對於日本等國際政要關切台海情勢與中共對台脅迫作為，我方表達感謝。
邱垂正表示，此將有助於區域和平穩定，呼籲中共當局正視與積極回應國際關切，放棄對台政軍與經濟脅迫，政府堅定捍衛國家主權與尊嚴與台海和平穩定的立場一貫，有堅定自我防衛的決心與能力，也會與美日與理念相近國家密切溝通合作，共同遏制中共積極對外擴張的危害性作為。
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