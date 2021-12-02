遠東集團遭陸重罰 陸委會：歡迎台商回台投資

遠東集團遭中國大陸重罰4.74億元人民幣（約新台幣20億元），遠東集團董事長徐旭東日前投書媒體，表達反對台獨的立場。陸委會發言人邱垂正2日回應，提醒在陸台商在對岸的風險，我方歡迎台商回台投資，並且研議採取必要的反制措施。

邱垂正2日在陸委會線上的例行記者會上說，北京當局持續性對台灣政治、經濟、軍事的脅迫，近期更藉著查處台商，企圖分化台灣社會與破壞我方民主機制，這種傷害人民權益的惡意手法，只會造成國際社會與台灣人民的反感，終將適得其反、自食惡果。

邱垂正指出，台商對中國大陸的經濟發展有重大貢獻，投資經營應受到合法保障，政府維護兩岸關係有序發展一貫而堅定，對當前國際與台海政經情勢變化，政府已持續協助台商回台投資，拓展國際經貿布局與鏈結，提升台灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位，以增強國際競爭力及經濟韌性。

他進一步說，特別是行政院歡迎台商回台投資的行動方案，原本預定實行到今年底，經濟部國發會等相關機關都已對外說明，未來將朝加碼、時間延長等方式規畫，將盡快規畫定案公布。政府歡迎並積極協助台商，加大力到回台投資，壯大台灣。

邱垂正最後重申，台灣的未來由2300萬人民決定，沒有任何中共當局干擾的空間。對岸必須立即停止錯誤又損人不利己的作為，政府會提醒在陸台商提高風險意識，評估相關事態發展，研議採取必要反制措施，確保國家安全與民眾權益。