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對岸要建「台海通道」 陸委會：大內宣的假議題
大陸國台辦發言人朱鳳蓮上周指出，正在規劃鐵公路福州至台北支線建設。對此，陸委會發言人邱垂正2日回應，這是陸方一廂情願、刻意操作的統戰宣傳手法，「大內宣的假議題」，呼籲應尊重台灣民意，務實處理及改善兩岸相關議題，片面強加各種框架，只會適得其反。
邱垂正說，大陸長期以來，持續將台灣列入其交通規劃中，包括公路、鐵路、高鐵、海底隧道及橋梁。
但他強調，包括單方面規畫台北至福州通道，都僅是陸方一廂情願，刻意操作的統戰宣傳，跨海鐵路相關交通建設涉及到雙方公權力事務，我方從未就此進行協商，只是陸方「大內宣的假議題」。
邱垂正呼籲，大陸應尊重台灣民意，務實處理及改善兩岸相關議題，片面強加各種框架和強加台灣人民身上的統戰宣傳，無法讓人感受到善意，只會適得其反，讓雙方心理距離漸行漸遠。
據朱鳳蓮11月24日說法，陸方已將兩岸融合發展，納入國家交通建設相關規劃，在福建推進「台海通道」項目進展，福建省有關方面已經完成與金門、馬祖通橋的初步技術方案，中央也已規劃福州至台北鐵公路支線建設。
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