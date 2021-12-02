雷蛇宣布以每股港幣2.82元私有化 從港交所退市

雷蛇（Razer）2日公告，公司將以每股港幣2.82元（約新台幣10.1元）私有化、溢價5.6%，從港交所退市。

公告指出，公司獲要約人Ouroboros提出以每股港幣2.82元私有化，較雷蛇上日收市價港幣2.67元，溢價約5.6%。私有化註銷股份37.3億股，現金總額為港幣105.2億元。私有化完成後，雷蛇將申請撤銷股份於港交所的上市地位。

電蛇表示，註銷價每股港幣2.82元，乃經考慮股份近期及過往成交價、集團公開可得財務數據以及近年香港其他私有化交易後按商業基準釐定，要約人將不會提高註銷價且不保留按此行事的權利。

要約人Ouroboros由雷蛇主席陳民亮的家族信託持有42.65%權益，非執行董事Lim Kaling持有29.13%權益，而CVC基金持28.22%股權。