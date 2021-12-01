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上海市長雙城談「中國夢」　陸委會籲尊重台灣民意

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
陸委會發言人邱垂正。陸委會提供
陸委會發言人邱垂正。陸委會提供

台北-上海雙城論壇1日舉辦，台北市長柯文哲致詞時重申兩岸交流要基於「五個互相」，上海市長龔正則大談兩岸一家親和共圓「中國夢」。對此，陸委會1日晚間發表回應指，呼籲中共當局正視兩岸現實、尊重台灣民意，停止任何的政治脅迫與操作，務實理性推展和平穩定的互動關係。

陸委會也表示，兩岸政策是中央職權，政府對於兩岸交流的立場一貫，支持合於規範、秉持對等尊嚴、不預設任何政治前提的交流，認為兩岸城市交流應聚焦市政本質，以增進相互理解。

在此之前，於雙城論壇舉辦同時，陸委會主委邱太三1日下午出席第四屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮後，在接受媒體訪問時說，雙城論壇的舉辦和內容，只要符合政府的政策和法規，都可以去接受跟鼓勵。

邱太三表示，只要兩岸之間，進行合乎法令且健康有序的交流活動，特別是城市間的交流，「我們基本上都不反對」，也認為它（雙城論壇）會帶來兩岸一定程度的健康互動。

台北-上海雙城論壇今登場，柯文哲致詞表示，「我還是認為交流比斷流好、對話比對抗好、友善比仇恨好」，並主張兩岸交流要基於「五個互相」，並稱「我處理兩岸事務態度就是務實」；上海市長龔正則稱，「兩岸同胞都是一家人，我們將繼續秉持兩岸一家親理念，一如既往關心台胞、台企，為學習創業就業生活提供更多便利。

龔正還說，希望兩地攜手努力，合譜雙城合作新篇章，同創美好生活新未來，「共圓中華民族偉大復興中國夢。」

雙城論壇 上海 陸委會

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