沒提兩岸一家親！柯文哲：有人抓這五字汙名化 別講就好

台北上海雙城論壇今天登場，上海市長龔正再提「兩岸一家親」；柯文哲致詞則打安全牌，重提「五個互相」基調，「交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好」。對於柯文哲今年致詞相對保守，也沒再提兩岸一家親，柯文哲會後受訪表示，他最擔心就是惡意螺旋，真正目的是避免擦槍走火。柯說，「如果你們在國內有人要抓住這五個字，要汙名化，那就不要講就好，換個方式講就好」。

對於上海市長龔正除提到兩岸一家親，還提兩岸同胞都是一家人。柯文哲說，雙方的發言，每個人都有自己的堅持，就是互相諒解，他也不會改對方的稿子，「跟他(龔正)講，這個可以講，那個不可講，不然你期待，我去改他的稿子嗎？」

由於明年將是柯文哲最後一次舉辦雙城論壇，柯文哲說，「這是這樣，你是扮演什麼角色，就做什麼事」，現在他是台北市長，之前去拜會陸委會主委邱太三，大家都談過，都有共識，雙城論壇就是定位兩岸城市交流，解決民生問題。像今天談國樂團互訪、養大貓熊對岸技術也比我們好、還有新創產業交流等，還是聚焦兩邊的民生議題。

柯文哲說，兩岸立場他還是堅持務實解決問題，理性、務實、科學，他的基本論調就是有交流、增加善意，當然就可以降低敵意，更重要也可以減少誤會，甚至萬一真的有誤會，也比較容易化解。

對於今年的雙城論壇基調維持五個互相，沒提兩岸一家親，柯說，他的兩岸論述基本論調，就是有交流、增加善意，當然就可以降低敵意，更重要也可以減少誤會，萬一真的有誤會，也比較容易化解，其實真正目的是避免擦槍走火的機會，他心裡最擔心的，就是惡意螺旋，「我看你不順眼，你看我不順眼，惡意一直在累積，那是我最擔心的」。

柯提到，事實上，兩邊有沒有隔閡爭議？一定有，就是從沒有爭議的開始走，從國樂團互訪，養大貓熊的經驗，還有台北上海的新創產業怎麼發展，特別是數位化新創產業，上海數位化發展相當快，人家還是有台北市學習的地方，台北市後疫情時代，傾全力發展數位，台北市要更努力。