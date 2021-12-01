波羅的海三國議員訪台 國台辦：堅決反對

針對波羅的海三國議員團到台灣訪問，大陸國台辦發言人馬曉光表示，大陸堅決反對。

馬曉光表示，大陸外交部發言人已表明嚴正立場。「陸方堅決反對大陸建交國與台灣以任何藉口進行任何形式的官方往來。敦促有關國家恪守一個中國原則，慎重妥善處理台灣問題」。

馬曉光指出，「民進黨當局妄圖勾連外部勢力謀獨，無論耍什麼花招，玩弄什麼伎倆都不會得逞。」

29日，中共外交部發言人汪文斌表示，陸方「堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方和政治往來，這一立場是一貫明確的。我們敦促有關方面謹言慎行，停止向台獨勢力釋放錯誤信號。也正告台灣當局，妄想勾連外部勢力進行謀獨挑釁，是打錯了算盤，註定以失敗告終。」

據悉，波羅的海三國國會議員，由立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇率領，29日正式展開訪台行程。當天上午總統蔡英文在總統府內接見訪問團，下午一行人則轉往行政院拜會院長蘇貞昌，同時也宣布了立陶宛明年將在台灣設立代表處。