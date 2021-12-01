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「物流士，你的名字是父親」 獲陸委會兩岸短片首獎

聯合報 / 記者陳政錄／台北即時報導
「物流士，你的名字是父親」獲得兩岸短片競賽首獎。記者陳政錄攝影
「物流士，你的名字是父親」獲得兩岸短片競賽首獎。記者陳政錄攝影

陸委會第四屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽，1日在台北舉行頒獎典禮暨得獎短片首映會，在123部參賽作品中，由世新大學校友CHU拍攝的作品「物流士，你的名字是父親」獲得首獎，她在片中以女兒視角，紀錄籍貫廣東、緬甸成長、香港生活，最後來到台灣發展的父親，33年來對這片土地的熱愛。

第四屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽自9月1日起公開徵件至11月4日止，經評審團專業嚴謹的初選、決選等評審程序，選出首獎、貳獎、參獎及佳作共12組獲獎名單。

1日頒獎典禮上，揭曉由「物流士，你的名字是父親」獲得首獎，講述香港人來台開啟駐唱人生的「迴盪島嶼的歌聲-從駐唱文化看台灣」，以及廣東姑娘赴台心路歷程的「寶島.逐夢」獲貳獎，「讓心靈去旅行」、「把光,兜著走」、「俊歌老師」獲得參獎。

首獎「物流士，你的名字是父親」，拍攝者CHU以女兒的視角，娓娓訴說籍貫廣東、緬甸成長、香港生活，最後來到台灣發展的父親，透過鏡頭記錄父親這位「異鄉人」，在台灣生活打拚及對這塊土地的熱愛與認同，也讓各界看見台灣社會的愛與理解。

邱太三致詞時表示，此次參賽作品雖然受到年中疫情影響而稍微減少，仍有123部作品參賽，非常樂見愈來愈多關心兩岸及台港澳交流的朋友們，加入本會短片競賽的行列，用鏡頭為我們記錄兩岸及台港澳交流的感人故事，分享大家在台灣這塊土地上的真情互動，也呈現出台灣社會溫暖包容多元的面貌。

陸委會第四屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮暨得獎短片首映會，1日在台北舉行。記者陳政錄攝影
陸委會第四屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮暨得獎短片首映會，1日在台北舉行。記者陳政錄攝影
CHU在「物流士，你的名字是父親」短片中，紀錄本是異鄉人的父親，33年來融入台灣的過程，和對這片土地的熱愛，該片於1日的頒獎典禮上首映。記者陳政錄翻攝
CHU在「物流士，你的名字是父親」短片中，紀錄本是異鄉人的父親，33年來融入台灣的過程，和對這片土地的熱愛，該片於1日的頒獎典禮上首映。記者陳政錄翻攝

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