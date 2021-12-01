陸委會諮詢委員：2027年習近平交棒機率不高

陸委會諮詢會議日前舉行，與會學者表示，中共總書記習近平在明年廿大續任已成定局，而且2027年廿一大交棒機率不高。

據陸委會網站消息，這次的會議主題為「中共『十九屆六中全會』觀察」。不過，也有與會學者建議，目前已有國際智庫提出應著手研究沒有習近平的中國大陸發展，因未來對岸可能不會再出現像習如此強勢的領導人，需預為推演當其權力真空或政治動盪時的可能狀況，以預為因應。

六中全會通過的第三份歷史決議，公報與決議對習的評價已完全超越毛澤東、鄧小平，將開啟習長期執政時代。目前也無可預期的接班人，需密切注意中共權力繼承安排及體制的可能變化。

在美中台方面，有與會學者表示，建議政府應密切關注美中間的競爭、合作，及雙方互動後對台海議題的評估與深層考量，深入掌握中共對美方操作涉台工作的動向。與會學者認為，本屆美國安團隊處理事務相對穩定，政府也應增加渠等對我兩岸政策瞭解。

有關台海局勢，與會學者建議，台灣需有避險策略，以應對中共區隔分化我政府與民眾的兩手策略，並防範中方對台促談壓力。兩岸在短期內雖不致演變成兵兇戰危局面，但共軍隨時都在做武力犯台的準備，外界亦警示中共2027年建軍百年前後可能蠢動。