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太諷刺！林鄭月娥：一國兩制若落實不好是對不起鄧小平

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥。中通社
香港特區行政長官林鄭月娥。中通社

香港特首林鄭月娥說，後人如果不能把「一國兩制」體現出來、落實好，是對不起當年提出該構想的中國領導人鄧小平。

林鄭月娥提到，已故中共領導人鄧小平提出以「一國兩制」解決香港歷史遺留問題，是個非常偉大的構想。如果後人沒有把它落實好，無法保障國家安全、領土完整、祖國統一，以及未能夠維護香港長期繁榮穩定，是對不起他「老人家」。

正在湖北武漢展開訪問的林鄭月娥今日（1日）繼續其行程，她在接受湖北廣播電視台採訪時說，香港過去24年在準確貫徹落實「一國兩制」方面有做得不好的地方，選舉制度被別有用心的人利用，透過「一人一票」進入立法會，令行政機關沒辦法做到行政主導。

林鄭說，香港回歸以來，有很多如修例風波的事例，累積的問題很大。她說，反修例事件導致中央在香港推出國安法及完善選舉制度，實質就是撥亂反正，現在看來過程雖然痛苦，「但可能也是必須的」。

林鄭月娥指出，中央制定香港國安法和完善選舉制度，令香港撥亂反正。她相信立法會未來將會是一個能跟行政機關互相配合，同時互相制約的政治體制。

在外界咸認「一國兩制」已存實亡之際，林鄭的發言讓人感覺格外諷刺。

香港特首 一國兩制 林鄭月娥

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