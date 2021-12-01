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法國國民議會通過挺台法案 大陸使館堅決反對

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
位於巴黎七區的木樨街20號的大陸駐法國大使館。（取自新華網）
位於巴黎七區的木樨街20號的大陸駐法國大使館。（取自新華網）

中國大陸駐法國大使館發言人11月30日表示，法國國民議會通過涉台決議，明顯違反一個中國原則，公然干涉中國內政，刻意為「台獨」勢力張目，中方強烈不滿和堅決反對。

據新華社報導，該發言人稱，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，也不容任何討價還價。台灣除了作為中國的一部分，沒有其他的國際法地位，參與世界衛生組織等國際組織活動，必須按照一個中國原則處理。

發言人指出，事實上，在一個中國原則前提下，大陸中央政府對台灣參與各領域國際合作均作出妥善安排，台灣同相關國際組織交流的機制是完善，渠道是暢通。台灣當局謀求參與相關組織的真實目的是凸顯所謂「主權地位」，拓展「國際空間」，有關圖謀必定失敗。

該發言人敦促法方，切實尊重中國國家主權和領土完整，以實際行動恪守一個中國原則，維護中法關係的健康穩定發展。

法國國民議會11月29日投票表決，以39票贊成、2票反對、3票棄權的結果通過支持台灣參與國際組織的決議案。該決議案呼籲法國政府利用外交手段，幫助台灣參加世界衛生組織（WHO）年度會議和其他全球會議。經過兩小時的辯論，《台灣參與國際組織工作與多邊合作論壇》決議案在法國國民議會獲得通過。

法國 台獨

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