中國大陸學者：當前台海局勢現狀「兵凶戰危」

中國大陸全國台灣研究會理事鄭劍接受香港中評社專訪時，以「兵凶戰危」來形容當前兩岸關係。他認為，在蔡總統任內，兩岸戰略攤牌有一定現實可能性，而攤牌就意味著用兵。

鄭劍表示，當前形勢下，兩岸的「兵凶戰危」與前總統李登輝和陳水扁時期兩岸經歷的「兵凶戰危」有很大不同，主要有以下幾個方面：

一、民進黨當局推動「台獨」更加堅決。他指出，蔡英文總統在美國發起對華戰略競爭的險峻環境中，認為出現了「台獨戰略機遇期」、「最後的機會之窗」，企圖借力使力，推進分裂進程，幻想在美國支持下實現一定名義或形式的獨立。

鄭劍稱，這就意味著在蔡總統任內，兩岸戰略攤牌有一定現實可能性，至少比李前總統和陳前總統時期要高得多，而攤牌就意味著用兵。

二、台灣社會「綠化」更加嚴重。無論李前總統還是陳前總統執政時期，台灣的反「獨」力量都比較強勁，但「太陽花學運」以來，台灣社會加速「綠化」。民進黨再次執政後，台灣社會的國家民族認同、兩岸關係立場、對中國大陸政治和社會的認知，急速向不利於和平統一的方向蛻變，「台獨」某種程度上也已成為台灣社會的政治正確。

鄭劍認為，美國在戰略競爭的大框架下看待和處理台灣問題，把台灣地區作為中國大陸的「麻煩製造者」，打著意識形態的旗號，政治上推動價值觀聯盟戰略、外交上孤立中國大陸、戰略上圍堵中國大陸。

民進黨當局則從挾美謀「獨」、搞「一黨獨大」角度去思考和處理台灣問題，把美國發起的戰略競爭視為推動「台獨」的「機會之窗」；把中華民族偉大復興進入「強而未強」階段的當下，看成推動「台獨」的「最後的時間窗口」。

中國大陸則是在民族復興的大框架下思考和處理台灣問題，在這個大框架下，和平穩定、融合發展是最佳選擇。因此，三方在思考處理台灣問題上並不在一個頻道，矛盾衝突就隨之出現了。

他表示，在台灣問題上，中國大陸有著既定的方略和步驟。中國大陸現在是按自己的步驟推進統一，不會因一時一地一事的干擾而所動搖。中國大陸在民族復興進程中逐步解決台灣問題，會更加積極主動地作為主導一方去處理台灣問題。

針對日前中美元首視訊會晤，鄭劍指出，中美元首會談在台灣問題上達成了一定限度的共識，有利於維持台海和平穩定，但雙方在台灣問題上的鬥爭還是要繼續的。