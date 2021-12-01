港大成功分離Omicron變種病毒 有助疫苗開發

Omicron變種病毒株來勢洶洶，香港微生物學系昨日宣布，成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒，這也是亞洲首個研究團隊成功分離和培養Omicron變種病毒株。

據香港星島日報報導，港大表示，分離出來的病毒株將可用於開發和生產滅活全病毒疫苗，朝對抗被世衛標誌為「值得關切的變種」邁進一步。

港大表示，研究團隊正在對該病毒株進行進一步的分離與培養，以得到更大量的變種病毒用於後續實驗。

港大並指，培養出來的病毒將用於動物模型上評估其傳播性、免疫逃逸性和致病性。團隊也在積極探討合作開發和生產滅活全病毒疫苗的各種可能。目前，微生物系團隊正在對變種病毒進行進一步分離和純化，為開發和生產滅活全病毒疫苗創造條件。

港大醫學院微生物系講座教授袁國勇表示，隨著Omicron在世界蔓延，認識到這個變種病毒有很強的潛在威脅性，分離變種病毒是展開對變種病毒緊急研究的第一步。