快訊

新北北部地區後備指揮部驚傳鋼瓶爆炸 5軍人受傷送醫

直播／多名受害女子聯絡 高嘉瑜數度哽咽：我很蠢很丟臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港大成功分離Omicron變種病毒 有助疫苗開發

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
港大醫學院微生物系講座教授袁國勇。（取自香港文匯網）
港大醫學院微生物系講座教授袁國勇。（取自香港文匯網）

Omicron變種病毒株來勢洶洶，香港微生物學系昨日宣布，成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒，這也是亞洲首個研究團隊成功分離和培養Omicron變種病毒株。

據香港星島日報報導，港大表示，分離出來的病毒株將可用於開發和生產滅活全病毒疫苗，朝對抗被世衛標誌為「值得關切的變種」邁進一步。

港大表示，研究團隊正在對該病毒株進行進一步的分離與培養，以得到更大量的變種病毒用於後續實驗。

港大並指，培養出來的病毒將用於動物模型上評估其傳播性、免疫逃逸性和致病性。團隊也在積極探討合作開發和生產滅活全病毒疫苗的各種可能。目前，微生物系團隊正在對變種病毒進行進一步分離和純化，為開發和生產滅活全病毒疫苗創造條件。

港大醫學院微生物系講座教授袁國勇表示，隨著Omicron在世界蔓延，認識到這個變種病毒有很強的潛在威脅性，分離變種病毒是展開對變種病毒緊急研究的第一步。

變種病毒 港大 Omicron

延伸閱讀

縮減購債加速 美股道瓊指數再暴跌652點

拒絕接種疫苗 成美今年裁員第10大理由

莫德納：現有疫苗難抗Omicron

港大成功分離出Omicron變種病毒株

相關新聞

港大成功分離Omicron變種病毒 有助疫苗開發

Omicron變種病毒株來勢洶洶，香港微生物學系昨日宣布，成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒，這也是亞洲首個研...

幫好友說話！普亭：中國威脅論讓地區緊張

俄羅斯總統普亭近日回應「中國威脅論」，指出這讓競爭加劇，有人建立一個聯盟來反對誰時，這不會讓地區局勢得到改善，反而會使局...

中國大陸副外長籲工商界發揮影響力 敦促美政府恪守一中政策

中國大陸外交部副部長謝鋒11月30日在北京透過視訊與美國工商界和地方州市代表交流時指出，台灣、新疆、香港、西藏等問題涉及中國...

台北上海雙城論壇今登場

台北上海雙城論壇今天登場，今年因疫情影響，論壇比照去年視訊舉辦，下午兩點半，台北市長柯文哲、上海市長龔正視訊同台，因今年...

路透：河南擬建監控系統 追蹤記者、外生

路透報導，他們看到的文件顯示，河南省安全官員委託企業建立監控系統，意圖追蹤記者和國際學生等「可疑人士」。

陸委會擬修法 力阻陸挖我人才

日前清華大學「海峽研究院」事件因違反兩岸條例，被要求撤離並裁罰後，為進一步防止大陸營利事業繞道來台，挖角我高科技產業技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。