幫好友說話！普亭：中國威脅論讓地區緊張

俄羅斯總統普亭近日回應「中國威脅論」，指出這讓競爭加劇，有人建立一個聯盟來反對誰時，這不會讓地區局勢得到改善，反而會使局勢緊張。他並稱，中國軍事潛力增加不會讓俄羅斯感到不安。

據環球網報導，普亭是在一場俄羅斯的年度國際投資論壇上作上述表示。他說，「從2000年開始就有人用中國來嚇唬我，自那時起，嚇唬我的人自己也害怕了，並開始改變自己的對華政策。」

普亭並稱，情況發生了改變，自此就是各種制裁和限制措施，針對中國大陸的制裁和限制措施完全沒有依據，並且和國際法準則相矛盾。

普亭指出，事實就是事實，競爭在加劇。它具有一個難以理解的特徵，比如在太平洋地區建立的由美國、英國、澳洲組成的聯盟。當有人建立一個聯盟來反對誰時，這不會讓地區局勢得到改善，反而會使局勢緊張。