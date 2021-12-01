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中國大陸副外長籲工商界發揮影響力 敦促美政府恪守一中政策

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國大陸外交部副部長謝鋒。（取自中國大陸外交部網站）
中國大陸外交部副部長謝鋒。（取自中國大陸外交部網站）

中國大陸外交部副部長謝鋒11月30日在北京透過視訊與美國工商界和地方州市代表交流時指出，台灣、新疆、香港、西藏等問題涉及中國主權安全發展等核心利益，中方沒有任何妥協餘地，希望美國工商界發揮影響力，敦促美國政府以實際行動遵守中美三個聯合公報，恪守真正的一個中國政策，而絕不能歪曲、篡改，更不容否定。

根據中國大陸外交部新聞稿，30日的線上交流有中國美國商會、上海美國商會、美中貿易全國委員會、美國各州駐華協會代表等美方人士參加。

謝鋒表示，目前在中國大陸的美資企業累計達7萬多家，97%實現盈利。預計未來15年，中國每年進口商品和服務約2.5兆美元，這將為中美經貿、地方合作帶來巨大動能。

謝鋒指出，中美不久前發布「氣候行動聯合宣言」，綠色經濟合作將成為新增長點，雙方完全可以在太陽能技術、循環經濟、節能建築、低碳交通、動力電池等領域開展互利合作。

但他強調，「中美經貿合作不是發生在真空裡，必然受中美關係大環境影響」。兩國關係惡化，商界也不可能「悶聲發大財」。

謝鋒說，希望與會的美國工商界和地方州市代表繼續發揮重要獨特作用，發聲出力，推動美國政府奉行理性務實的對華政策，停止打貿易戰、產業戰、科技戰，停止製造價值觀、意識形態、地緣政治對抗與衝突。

謝鋒指出，對華搞「脫鉤斷供」、「小院高牆」、「供應鏈小圈子」，人為破壞國際分工，打亂國際產業鏈供應鏈，工商界將承擔雙重成本。希望美國商界明確反對經貿問題政治化，反對濫用國家安全概念，推動拜登政府取消對中國大陸加徵的關稅，停止對中國企業的打壓和制裁，為兩國企業提供公平賽場。

他還呼籲美國工商界發揮影響力，敦促美國政府以實際行動遵守中美三個聯合公報，恪守真正的一個中國政策，並且為北京將於明年2月舉辦的冬奧會，踐行「團結友愛、公平競爭、相互理解」的奧林匹克精神作出積極貢獻。

中國大陸外交部副部長謝鋒11月30日在北京透過視訊與美國工商界和地方州市代表交流。（取自中國大陸外交部網站）
中國大陸外交部副部長謝鋒11月30日在北京透過視訊與美國工商界和地方州市代表交流。（取自中國大陸外交部網站）

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