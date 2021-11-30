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陸外交部：中美關係惡化 商界不可能「悶聲發大財」

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸外交部副部長謝鋒30日表示，中美經貿合作不是發生在真空裡，必然受中美關係大環境影響。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部副部長謝鋒30日表示，中美經貿合作不是發生在真空裡，必然受中美關係大環境影響。（圖／取自大陸外交部網站）

大陸外交部副部長謝鋒30日在北京與美國工商界和地方州市代表進行視訊交流，他強調，中美經貿合作不是發生在真空裡，必然受中美關係大環境影響。「大環境好了，經貿合作就會更順暢。兩國關係惡化，商界也不可能『悶聲發大財』。」他希望商界發聲推動美國政府停止打貿易戰、產業戰、科技戰等。

據大陸外交部網站消息指出，謝鋒在北京與美國工商界和地方州市代表舉行視訊交流，中國美國商會、上海美國商會、美中貿易全國委員會、美國各州駐華協會代表等美方人士參加。他提出四點，稱「希望在座各位快速行動，發揮優勢，搶占先機，爭做推進中美合作的『早起鳥』。」

第一，做中國高水準開放的參與者和貢獻者，實現雙贏和多贏。目前在陸美資企業累計7萬多家，97%實現盈利。預計未來15年，中國每年進口商品和服務約2.5兆美元，這將為中美經貿、地方合作帶來巨大動能。中美不久前發布了「氣候行動聯合宣言」，綠色經濟合作將成為新增長點，雙方完全可以在太陽能源技術、循環經濟、節能建築、低碳交通、動力電池等領域開展互利合作。

第二，做中美關係止損企穩的先行者和推動者。中美經貿合作不是發生在真空裡，必然受中美關係大環境影響。「大環境好了，經貿合作就會更順暢。反之，兩國關係惡化，商界也不可能『悶聲發大財』。」

謝鋒指出，過去40多年，即使在中美關係遭遇困難的時候，包括中國美國商會、上海美國商會、美中貿易全國委員會等組織和美國有關州市發表的在華經營報告，都實事求是地反映中美經貿合作互利雙贏的真實情況，表達對中美合作的信心和承諾，難能可貴。希望繼續發揮重要獨特作用，發聲出力，仗義執言，推動美國政府奉行理性務實的對華政策，停止打貿易戰、產業戰、科技戰，停止製造價值觀、意識形態、地緣政治對抗與衝突。

第三，做中美互利合作的守護者和實幹家，反對經貿問題政治化。國際貿易規則是各國共同商定的，應該遵守，不能合則用、不合則棄，選擇性執行。「破壞規則也許一時能撈到好處，但終究會亂了規矩、亂了市場，對誰都沒好處。對華搞『脫鉤斷供』、『小院高牆』、『供應鏈小圈子』，違背市場規律，人為破壞國際分工，打亂國際產業鏈供應鏈，把世界經濟分裂成兩大平行體系，工商界將承擔雙重成本，哪來的效率和效益？」

他說，希望商界明確反對經貿問題政治化、反對濫用國家安全概念，推動拜登政府取消對華加征的關稅，停止對中國企業的打壓和制裁，為兩國企業提供公平賽場。

第四，做中美人民友誼的橋梁和紐帶，增進相互理解與信任。謝鋒表示，「台灣、新疆、香港、西藏等問題涉及中國主權安全發展等核心利益，牽動14億中國人民的民族感情，中方沒有任何妥協餘地。希望你們發揮影響力，敦促美國政府以實際行動遵守中美三個聯合公報，恪守真正的一個中國政策，而絕不能歪曲、篡改，更不容否定。」

美國

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