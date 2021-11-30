新疆「絕密」文件曝光 迫害維族政策與習近平有關

過去幾年，中國政府數度駁斥國際媒體對新疆人權迫害情勢的相關報導，但29日公布的最新新疆機密文件卻顯示，包含中國國家主席習近平在內的多名共產黨高層與中國政府，過去幾年在新疆迫害維吾爾人與其他少數民族的行動有直接關係。

專門研究新疆議題的德國學者鄭國恩 (Adrian Zenz) 29日在推特發文表示，這份多達317頁的中國官方機密文件是今年9月由匿名人士分享給在英國的維吾爾族法庭（Uyghur Tribunal），而他是受到該法庭的委托分析這些機密文件。這份文件中有多頁印有「絕密」字樣，內容涉及中國最高領導人自2014年起所發布的數個與新疆有關的聲明。

鄭國恩表示：「檔案顯示，自2016年後，中國國家主席習近平、中國總理李克強和另一位前中央政府官員直接和間接地要求制定並實施政策，內容包含大規模關押少數民族、脅迫性的勞動力轉移、集中的寄宿制教育與控制生育。」

他在接受德國之聲訪問時強調，習近平所說的話和隨後新疆政府在當地執行的政策之間的連結，比各界之前所理解的還深。鄭國恩說：「很重要的是，習近平在演說中，為新疆的拘留所和再教育營埋下了伏筆，並同時強調讓維吾爾人進工廠就業，和透過控制生育達到所謂的『人口均等化控制』，這些與之後在新疆施行的強迫勞動都相關。」

而這份文件中，也包含了三個習近平在2014年發表的演說，內容涵蓋了安全、人口控制與懲罰維吾爾人的需求。部分內容被標示為「絕密」，也就是最高級別機密的意思。在這些文件中，中國共產黨（CCP）最高領導層要求對維吾爾人接受再教育和強迫他們搬遷，以此調整新疆維吾爾人和漢人人口不平衡的狀況。

比對習近平歷年講話

為了保護吹哨者的安全，維吾爾族法庭並未公開整份機密文件的內容，而是公開了一些文件的文本、長篇引文、摘要和相關分析。這些記錄已經由美國喬治敦大學新疆歷史專家米華健（James Millward）和英國謝菲爾德大學東亞研究講師托賓（David Tobin）共同審閱。

他們將一些文件上的印章痕跡移除。整份機密檔案涉及11份文件和超過300個獨特的頁面，文件涵蓋的時間是從2014年4月到2018年5月。

鄭國恩表示，這批檔案中部分機密文件與《紐約時報》2019年的一篇報道中機密文件是相同的，但這次解密還包括一些過去從未公開過的信息。

2016年底，中國政府便在新疆實施一系列前所未有的措施，但在那之前，中國中央領導人的談話被交給新疆當地的官員，作為關鍵的學習材料，為他們實施相關措施準備。

在一份2014年的談話內容中，習近平認為，「一帶一路」是他的標志性外交政策項目，需要一個穩定的國內安全環境。他聲稱，如果南疆的局勢無法獲得控制，整個國家的國家安全和中國在21世紀希望實現的主要目標將受到威脅。

習近平在發表該談話的數周前，曾呼籲中國「全力以赴」，將同年3月1日在雲南省昆明發生的恐怖襲擊中用刀子殺害31人、打傷140多人的凶嫌繩之以法。中國政府一直將該恐怖襲擊歸咎於「新疆分離主義分子」。

習近平在談話中還要求新疆全面防止暴力恐怖活動向中國其他地區蔓延，他認為整個新疆甚至整個國家的穩定都取決於南疆，並呼籲當地政府透過打擊相關勢力為中國政府爭取時間。他在其中一段談話中指出：「南疆⾃然條件不好，經濟基礎薄弱，就業條件差，⼈⼝結構單⼀，群眾困難⽐較多，宗教氛圍扭曲，周邊環境復雜，鬥爭形勢嚴峻，不給特殊政策怎麼解決南疆問題，怎麼維護社會穩定和實現長治久安？」

根除宗教極端主義

除了在演說中提到確保新疆南部的穩定外，習近平也警告宗教極端是「是⼀種強⼒迷幻藥，在其毒害下，有的⼈痴迷『殉教』，實施暴⼒恐怖犯罪時往往頑抗送命，唯恐不死，有的甚⾄⼀家⼦全成了亡命徒」。

他當時呼籲新疆地區透過實施教育進行改革，而不是採取逮捕和釋放的做法。鄭國恩認為，習近平在這邊指的便是後來在2016年後，新疆政府大規模建立的再教育營與拘留營。

在另一份文件中，新疆黨委書記陳全國親自指揮官員「對違法犯罪的，該抓的抓，該判的判，決不能有法外之⼈」，並說新疆的職業再教育設施應該「長期堅定不移地運行」。

而在習近平的一次講話中，他認為「⼈⼝⽐例和⼈⼝安全是長治久安的重要基礎」。這段話後來被一位新疆高級官員在2020年7月逐字逐句引用，因為他認為南疆的漢族人口比例太低。

在其他機密文件中，中國政府對新疆南部「在南疆⺠漢⼈⼝結構失衡嚴重到不可思議的程度」。他們規定，到2022年，30萬漢人將被遷往新疆南部地區，由新疆建設生產兵團管理。鄭國恩指出，此舉明確的目的是增加該地區的漢族人口比例。

習近平還親自下令取消對南疆少數民族的優惠生育政策，這些政策以前允許他們比漢族人有更多的孩子。他要求在維吾爾族中心地帶實行「所有民族平等」的節育政策。他在一次公開談話中說：「同時，要把兵團凝聚各族群眾⼤熔爐的作⽤充分發揮出來，調節社會結構、推動⽂化交流、優化⼈⼝資源、團結各族群眾，帶動⼀⽅發展，富裕⼀⽅百姓，形成反對分裂丶維護穩定的堅固陣地。」

「將維族送至工廠」

鄭國恩告訴德國之聲，習近平也在演說中推廣將維吾爾人送到工廠工作，而這些內容也成為後來新疆政府強迫大量維吾爾人到中國多地工廠工作的政策。在機密文件中，習近平曾在談話中提到：「新疆就業問題突出，⼤量無業⼈員遊蕩在社會上就會無事⽣⾮。尤其是在企業就業，有利於⺠族交往交流交融，有利於促進⺠族團結，有利於促進群眾⽣產⽣活⽅式轉變，有利於抵制宗教極端思想。」

此外，李克強也曾在一場談話中表示，新疆就業總量和結構性⽭盾都⽐較突出，就業難和招⼯難並存。就業崗位不⾜，無業⼈員多，「特別是農村，無地丶無業丶無固定收⼊⼈員沒事做，整天遊逛，不僅會滋⽣不滿情緒，還容易被壞⼈利⽤」。

他說：「新疆有句⽼話，『寧肯在家⾥吃苞⾕饟，也不到外地喝⽺⾁湯』。這⼀⽅⾯表明，群眾的戀鄉之情很濃，另⼀⽅⾯表明⼤家外出就業創業的意識不強。改變這種狀況需要耐⼼和時間，也需要改進對新就業⼈員的管理培訓⽅式。」

英國《衛報》29日在相關報導中指出，中國政府的文件顯示，在新疆政府2017年2月開始執行各種迫害維吾爾人的政策前，新疆的地方級和縣級領導干部每周都要對習近平的兩次講話進行強化學習，每次時間至少兩小時。

鄭國恩告訴德國之聲，在很多情況下，習近平要求地方政府要研讀他演說的內容，因為這些內容將「引導」他們來年的工作。他說：「他們有定期的研究會，所以這些證據都顯示習近平的談話不只與新疆的政策有關連，而且他的演說內容甚至引導了後來新疆當地不斷演化的迫害。」

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