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大陸通報 美軍偵察機29日罕見穿越台灣海峽

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美軍P-8A反潛巡邏機。（取自《觀察者網》）
美軍P-8A反潛巡邏機。（取自《觀察者網》）

大陸智庫「南海戰略態勢感知」指出，11月29日，美海軍1架P-8A反潛巡邏機（AE6832）從日本三澤基地起飛，自南向北穿越台灣海峽上空空域。飛越台海期間，最近距離在福建福州外海，距中國大陸領海基線僅約16海里。

當日國防部發布的即時軍事動態則指出，解放軍29日共有1架次運-8反潛機、2架次殲-16機、2架次殲-10機出現在我西南空域。

南海戰略態勢感知稱，這是P-8A今年內第三次穿越台海，上兩次分別為6月2日（AE6864）和8月12日（AE67EA）。

南海戰略態勢感知表示，P-8A自2013年部署至西太平洋以來，在中國沿海地區進行抵近偵察極為常見，該機型大致占總偵察架次的約三分之二，但穿越台灣海峽是今年來的新動作，值得高度關注。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，P-8反潛巡邏機是美國波音公司設計生產的新一代海上巡邏機，用於取代老型號P-3C巡邏機。該機主要用途為海上巡邏、偵察和反潛作戰，裝備有先進的聲學、光學和雷達傳感器。

國防部28日晚間發布的即時軍事動態稱，當日共發現27架次解放軍軍機進入我西南空域，包括首次出現的「運油-20」空中加油機。

有分析認為，這是解放軍戰鬥機掩護加油機，加油機為戰鬥機續航的實戰演練，針對的是打擊台灣東部目標和擊潰前來干涉美軍的戰時任務。環球時報則指出，運油-20的出現，證實了解放軍已在著手進行圍繞台海的全方位立體軍事鬥爭準備。

環球時報表示，大陸已有兩個航母戰鬥群，另有強大的潛艇部隊，陸上還有攻擊敵方海上目標的完備中程飛彈能力，載油量高達60噸的運油-20加入軍事鬥爭準備後，將極大提升解放軍戰機的滯空時間和航程。

大陸智庫通報，美海軍1架P-8A反潛巡邏機29日自南向北穿越台灣海峽上空空域。（取自南海戰略態勢感知微博）
大陸智庫通報，美海軍1架P-8A反潛巡邏機29日自南向北穿越台灣海峽上空空域。（取自南海戰略態勢感知微博）

解放軍 南海 台海

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