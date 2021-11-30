【專家之眼】是誰拆散汪小菲？大S離婚的被政治「話」

汪小菲、大S在今年11月22日宣告離婚，10年的婚姻關係畫下了句點，最後，大S祝福汪小菲「找個更適合的伴」，「更適合」是關鍵詞。

兩岸婚姻最大的絆腳石，不是生活習慣、個性或婆媳關係，而是政治認知所衍生出的一系列問題，這才是最致命的。甚至，當兩岸婚姻還是一樁政治買賣或肩負政治任務，這就更嚇人了。

兩岸婚姻以離婚收場的並不少，但他們都很低調、不願多說。這次，經由北京直男汪小菲的公開言論，讓我們知道兩岸婚姻觸礁的可能原因，從汪小菲身上，我們可以看到絕大部分中國人對台灣的看法，也可以看到雙方可能的爭執所在：

台灣是中國的，對台灣都以（中國）台灣省稱呼。汪小菲說：「我只知道，今天的領土不容分割了」，這就是中共的教科書「臺灣是中國神聖領土不可分割的一部分」的內容，每個中國小孩都會背、深深刻在腦海裡的對台灣的認識，伴隨到老，改是改不了了。既然如此，兩岸婚姻就增加了阻力。

非統即獨：台灣當然有台獨，但是，不是所有台灣人都主張台獨。然而，中國人在中共官媒的帶領之下，只要沒表態支持統一的，都給他們扣上台獨的帽子。因此，汪小菲與大S的離婚就簡化成「愛國大老爺們與台獨藝人離婚」，結果就是「爽！」、「恭喜汪小菲」等「愛國」言論。

台灣沒有比較好，台灣也有檢舉：因生活背景、政治制度的差異，兩岸很容易產生誤解。在中國，受文化大革命的影響，舉報是再正常不過，舉報自己的老師、父母、親友、左鄰右舍等等，因此，汪小菲也以為台灣到處有舉報，他說台灣「實際是每天互相檢舉，連檢舉廣告都放到學校門口，且檢舉一次能賺2000台幣」，台灣固然也有檢舉，但檢舉的內容主要是吐痰、亂丟煙蒂、違規停車等環保交通衛生問題，而非政治言論，兩者天壤之別。

以為台灣人道貌岸然：汪小菲說「我就是一個北京孩子，就是愛聊政治，可我就是受不了這種道貌岸然的地方」，他不知道，別人不是道貌岸然，而是不願意和他聊政治，避免傷了和氣。一旦傷了和氣，連表面上的朋友也做不成了。既然退一步可以海闊天空，又何必計較於一時？這就是台灣人的生活哲學。

不同的真相：今年三月，正當新疆棉風暴爆發的時候，汪小菲在微博上對台灣人說：「這是我的一個朋友，…幫老鄉脫貧，幫著上不起學的孩子找資助，幫著新疆農民們賣貨。像他這樣的還有很多人，在你們不了解實際情況前不要詆毀，希望對岸的個別朋友多看看真相」，事實上，這是兩件事情，台灣人並沒有否定汪小菲的朋友的義舉，台灣人在意的是維吾爾人是否被迫勞動，這才是我們想知道的真相。

中國人閉起眼睛、塞住耳朵：在中國，讀什麼書、看什麼文章可不是小事情，根據《中國共產黨紀律處分條例》，閱讀、收藏有嚴重政治問題的境外書籍都會遭到嚴重處分，這是為什麼大S抱怨，自己用Google搜尋資料給汪小菲看，汪小菲會連忙說：「我們這邊沒有Google，我們都用百度。」汪小菲的做法其實就是在自我審查，因為看境外的東西是會惹麻煩的，所以，汪小菲不敢看。

爽罵台灣總統：在中共的體制下，中國人民不敢批評中共領導人，一旦批評，後果也是夠慘的，央視名主持人畢福劍調侃毛澤東「把我們害苦了」，結果慘遭整肅。相反的，在台灣，任誰都可以公開批評政府，這時候，汪小菲也來摻一腳，他暗諷蔡總統是漢奸，想必這時候他心裡很爽，他可是批評了台灣領導人，替中國人出了口氣，然而，他有膽子批評習近平嗎？

兩岸婚姻要幸福，首要之道就是不要碰政治議題，否則，最後難免分道揚鑣。