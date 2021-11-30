涉煽惑他人投白票 港廉署通緝前立法議員

（德國之聲中文網）香港廉政公署本周一（10月29日）對香港前立法會議員許智峰發出通緝令，指稱他涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，即「在選舉期間內籍公開活動煽惑另外一人不投票或投無效票的非法行為。」以同樣理由被通緝的還有沙田前區議員丘文俊。許智峰去年12月宣布退出民主黨，並在社交媒體宣布正式流亡，他目前身處澳洲。《明報》指出，丘文俊現已流亡英國。根據廉政公署官方網站，兩人本年10月30日至11月29日期間藉公開活動，分別在其個人社交媒體專頁上展示貼文，煽惑市民在立法會選舉中投白票及不投票。該機構還指出，《條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。任何人士干犯該罪行，一經定罪最高可判處監禁三年及罰款20萬元。

香港立法會選舉定於12月19日舉行。就在廉政公署公布通緝令的同一天，中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端在明報撰文指出，本次立法會選舉，北京重視的不是投票率“正常的升高走低”，更不是所謂“加權”計算的數字游戲，而是外國勢力的插手干預。他表示，北京已看到香港內外的反中亂港勢力，采取多種手段破壞選舉，“力圖令市民失去投票意欲”，他斥責有人煽動投白票、杯葛選舉，亦不點名指有民調機構，做有關市民投白票意向的調查，認為是“使用有目的、結論先行的民調干預選舉”。

根據“立場新聞”報道，多名建制派早前預測下月的立法會選舉投票率會比以往底。香港民意研究所早前公布首輪立法會選舉調查，只有 52% 受訪者表示會去投票，創 1991 年同類民調當中投票意欲的新低。

“香港01”報道，10月末，香港立法會換屆選舉展開提名期之時，香港廉政公署就曾發布聲明指出，留意到有人在網上呼籲市民投白票，會要求相關社交媒體平台移除內容，呼籲市民勿轉載相關違法內容。此前，許智峰曾在臉書發文，呼籲港人“總動員投白票以反制不義的選舉制度”，計劃目標包括讓2021年立法會選舉成為香港史上白票（包括所有廢票、無效票）數字最高的一次立法機關選舉。

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