沒收烏干達機場？ 中國：惡意揣測和炒作

（德國之聲中文網）中國駐烏干達大使館周日（11月28日）在官網上發布聲明，稱“所謂烏干達為中國融資犧牲核心資產的惡意揣測毫無事實依據”，並稱有關報道是“個別媒體炒作”。此前有非洲媒體報道，烏干達最重要的機場——恩德培國際機場（Entebbe International Airport）傳出可能將由中資的貸款銀行接管。

烏干達於2015年11月同中國進出口銀行簽署了一項協議，以2%的利率借款約2億美元用於恩德培國際機場的改擴建工程。根據坦桑尼亞《公民報》報導，烏干達政府與中國簽署的貸款協議期限為20年，包括7年寬限期（僅需償還利息，暫不償還本金）。然而寬限期將於明年失效，烏干達發現可能無法在寬限期之後依約按時償還貸款。

烏干達議會上個月的一項調查得出結論認為，與中方的貸款協議包含苛刻條件，包括一旦違約可能會沒收機場。貸款協議的具體條款尚未公開。

烏干達議會負責調查的議員Joel Ssenyonyi對路透社表示，合同給予中國進出口銀行對機場年度預算的批准權，而且貸款條款允許中國在對方違約情況下接管機場。協議還要求任何爭端的仲裁或法庭訴訟都要根據中國法律在中國進行。

中國駐烏干達使館的聲明強調，包括恩德培機場改擴建項目在內的所有貸款協議均由雙方通過對話協商自願簽訂，不存在任何隱藏條款，不附加任何政治條件。恩德培機場改擴建項目協議條款完全符合國際金融市場通行慣例。

聲明稱，沒有一個在非洲的項目曾因為中國的貸款還不起而被中國“沒收”。“即使面對債務違約的極端情況，中國堅持通過友好協商，采用債務重組、緩債、減債等方式減輕非洲國家的債務負擔。”

不過據此前報道，烏干達今年曾派出官方代表團前往北京，希望就貸款協議中有爭議的條款重新談判。但中國進出口銀行不同意改變原協議的條款，代表團的官員們空手而歸。上周，烏干達財政部長卡薩亞（Matia Kasaija）已就恩德培國際機場貸款的“不當處理方式”向議會道歉。

位於首都坎帕拉以南的恩德培機場是烏干達唯一的國際機場，每年旅客吞吐量接近200萬人次。根據《新華網》今年十月的報導，目前該機場的改擴建工程進度已達到四分之三，跑道、停機坪、貨運中心已完工，僅剩下貨運中心變更、舊貨運樓拆除以及新建客運航站樓等工程仍在進行。

恩德培機場的工程並非中國進出口銀行資助烏國的第一個項目，該銀行已經資助了烏干達兩個主要電力項目 -- 卡魯馬（Karuma）和伊辛巴（Isimba）水電站約85%的資金，此外還資助並建造了坎帕拉通往恩德培的4.76億美元的恩德培高速公路。

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