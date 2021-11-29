貴州陳西刑滿釋放 支持民主運動3次入獄共服刑23年

（德國之聲中文網）根據包括中國民主運動活動人士王劍虹、"八九季風"在內推特用戶公布的消息，中國貴州省民主運動人士陳西服刑10年期滿，已經出獄。10年前的聖誕節期間，中國貴陽市一法庭以"煽動顛覆"罪判處異議人士陳西10年徒刑。當時這是之前兩年諾貝爾和平獎得主劉曉波因政治獲罪後的最重判決。

如今重獲自由的陳西已經因為支持民主運動三次入獄，一次三年，兩次十年。署名為"王劍虹"的推特賬戶為此消息感嘆："人生總共幾個十年！"

陳西個人推特賬戶的消息至今仍停留在2011年11月18日。當天，該推特賬戶發布消息稱："中國人權狀況的大倒退--公安非法對我進行人身控制與權利剝奪的報告"。大約一個月後的12月26日，貴陽市中級法院對陳西案進行了簡短的審理後宣布，因"煽動顛覆國家政權"罪，陳西被判處10年有期徒刑。陳西夫人當時向路透社表示：法官指出，陳西的罪行是重罪，"影響極為嚴重，並且陳西是屢犯者。"當時，他承認法庭的判決，將不做上訴，但他堅持自己的無罪。妻子稱："法庭無視辯護律師提出的所有論據，這樣的話，又怎麼能上訴？"

"我愛我的祖國，我害怕我的國家"

中國司法機關針對陳西的判決認為：現年57歲的陳西在海外的網站發表超過36篇文章，詆毀中國共產黨。仍留存於互聯網上他本人發表的文章包括：《貴州人權研討會：用選票取代中共的槍桿子》、《"89、64"--中華民族一次馴獸的失敗史》和《我愛我的祖國，我害怕我的國家》。

德國之聲嘗試聯系陳西本人和其家屬和朋友，大多被告知電話號碼已經易主。陳西夫人的電話也無人接聽。

陳西原名陳友才，曾在中國軍隊服役，後來在一家工廠工作。1989年中國爆發六四民主運動後，曾因對其支持入獄3年。 2005年再次因支持八九民運入獄10年被釋放後，陳西成立了"貴陽人權討論會"。2011年10月，陳西被警方軟禁數周，其原因是組織獨立參選人參加區縣人大選舉。同年11月底被正式逮捕。

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