美國舉行民主峰會 大陸批「復活冷戰思維的危險行徑」

美國12月即將舉辦「民主峰會」，匈牙利外長、大陸駐美國大使及俄羅斯駐美大使近期皆批評峰會。大陸外交部29日表示，這體現了國際社會對美國此舉的普遍質疑和反對，並強調「美國舉辦『民主峰會』是復活冷戰思維的危險行徑。」

匈牙利外長西雅爾多25日「民主峰會」提出批評，稱該峰會具有美國國內政治特徵。大陸駐美大使秦剛和俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）近期也聯名撰文，指出美國自行決定誰是民主國家、誰不是，是典型的冷戰思維，將在世界上煽動意識形態對立和矛盾，製造新的分裂。

澎湃新聞報導，對此，大陸外交部發言人汪文斌於29日的例行記者會上表示，國際上對美國主辦所謂的「民主峰會」批評之聲一浪高過一浪，這體現了國際社會對美國此舉的普遍質疑和反對。

他提出三點質疑：第一，美國舉辦民主峰會有沒有道義性和合法性？「美國自身的民主狀況可謂千瘡百孔。」有關民調顯示，全球44%的人認為美國是全球民主的最大威脅，81%的美國民眾認為美國民主面臨來自國內的嚴重威脅，美國是民主的信用透支者，美式民主早已破產。「美國還繼續打著民主旗號干涉別國內政、侵犯別國主權，違反國際法基本原則和國際關係基本準則。美國舉辦民主峰會既不合理也不合法，不過是內病外治，對外轉移美國內問題和矛盾的慣用伎倆。」

第二，美國舉辦民主峰會到底是為民主還是反民主？一個國家是否民主歸根到底應該由這個國家的人民來評判，而不是由某個外國來指手畫腳、妄加評論。衡量民主的標準，應該看是否符合本國人民的需要，是否使本國人民有足夠的參與感、滿足感、獲得感。「美國根據自己的好惡來斷定哪些國家民主，哪些國家不民主，用美國一國的尺度來衡量各國民主的好壞，這是把民主『私有化』，是對民主精神的背叛，是地地道道的反民主行徑。」

第三，美國舉辦民主峰會是真民主還是偽民主？民主是全人類的共同價值，各國不僅應該在國內提倡民主，也應當支持國際關係民主化和法制化，維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序。「美國打著民主旗號在世界上畫分陣營、製造分裂，是醉翁之意不在酒，企圖將民主工具化、武器化，藉以推進自身地緣戰略，是披著民主外衣，行推進霸權之實。」

汪文斌強調，今年是冷戰結束30周年，美國舉辦「民主峰會」是復活冷戰思維的危險行徑，引起國際社會的高度警惕。「我們呼籲各界有識之士共同抵制反民主、偽民主行徑，共同維護國際團結與合作，共同推動世界和平與發展。」