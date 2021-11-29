環時：中方從未邀請美政治人物出席北京冬奧

第二十四屆冬季奧林匹克運動會，將於2022年2月4日至20日在北京舉行，面對近期國際疫情嚴峻，和美歐抵制聲浪，大陸鷹派官媒環球時報29日引述知情人士稱，中國大陸從未向美國政客，發出過出席北京冬奧會的邀請，並強調此次運動會要「簡約」、「安全」，認為沒有「反華政客」的參與，運動會將更精采。

報導引述接近北京冬奧會舉辦的知情人士指出，作為東道國，中國大陸從來未向美國政客發出過出席北京冬奧會的邀請，也沒有在冬奧會期間大規模邀請外賓來華活動的計畫。

該人士解釋，當前全球疫情防控形勢嚴峻，並不適合大規模邀請外賓來華活動，增加疫情傳播風險。

在此之前，出席東京奧運的外國政要人士也創下歷年新低，中國大陸官方亦表明，致力為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

因此該人士說，在中方看來，北京冬奧會的成功精彩蘊含在運動員的精彩表演和奧運精神的彰顯之中，與美國等個別西方國家一些反華政客是否出席毫無關係，「沒有這些西方反華政客的摻和，北京冬奧會只會更精彩。」並抨擊有關外交抵制的炒作，不僅把奧運會政治化，也譁眾取寵。