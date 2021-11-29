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林鄭訪武漢：沒見過一地能做到中國抗疫工作

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港特首林鄭月娥表示，武漢抗疫經驗令她感受到大陸處理公共衛生危機的擔當及制度優勢。香港電台
香港特首林鄭月娥表示，武漢抗疫經驗令她感受到大陸處理公共衛生危機的擔當及制度優勢。香港電台

正在湖北武漢訪問的香港行政長官林鄭月娥上午參觀港資的武漢亞心總醫院。她致詞時表示，武漢抗疫經驗令她感受到大陸處理公共衛生危機的擔當及制度優勢，自己沒有見過一個國家和地區，能做到中國的抗疫工作，認為香港亦辦不到，是因為香港較自由開放，沒有建立小區管理。

據香港電台報導，林鄭認為，武漢76天封城後能夠馬上恢復經濟，反映當地領導力量強大。香港與湖北成立高層合作，是希望兩地通過今次疫情總結經驗，為兩地醫療衛生科研合作提供機會，提升兩地人民生活水平。她期望，香港經過兩年政治考驗，現在回到一國兩制正軌，往後能夠更好融入中國大陸發展大局。

林鄭又提到，香港作為中國大陸南大門，過去兩年抗疫未有完全封關，而是為大陸和海外來港人士提供兩個不同隔離系統。有50多萬人從大陸回香港隔離，沒有一個感染個案，顯示大陸醫護人員的貢獻，讓整場疫情沒有輸入到其他地方。

林鄭月娥之後緊接參觀一間智能車企業，下午拜會湖北省官員，以及出席鄂港合作會議第一次會議。

香港 武漢 疫情

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