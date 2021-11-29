徐正文：疫情讓近20萬人無法返台 盼延長除籍時間

農曆春節臨近，面對Delta、Omicron變種病毒來勢洶洶，台企聯常務理事、台商會長徐正文預估，受隔離政策影響有近20萬人無法返回台灣，希望能延長兩年除籍規定，可以特事特辦，給予一年至兩年的寬限期。

曾在武漢包機、小明與陸配返台事件中發聲的台商徐正文，29日發布新聞稿表示，防疫旅館不足，衛福部長陳時中鼓勵大家延後且分批返台，大家也願意配合，但若因疫情關係，導致許多歐美海外僑胞和留學生，及大陸台商台胞台生等在二年內無返台，被迫除籍，政府應給予協助，且當初訂該除籍條例時，並沒有嚴重疫情讓大家無法正常返家。

徐正文認為，不應用除籍限制公民權利，身分權是出生就取得，憲法第二條中華民國主權屬於國民全體，這樣除籍反而不如外國人，無法回台下影響小孩就學受敎權，還有民眾的投票權利、健保、國民年金、勞工保險之老年給付、房產及地價等稅。

徐正文說，前陣子行政院長蘇貞昌表態研究延期，跟內政部長徐國勇似乎不同調。他表示，近期聯繫許多海外台灣同胞，有人認為政府修法時間太長，應特事特辦，給予人民一年至二年寬限期，讓除籍時間從本來的兩年，延長為三到四年。

對於推估在疫情下，可能有20萬人會超過兩年無法返台，徐正文解釋，是以往年疫情前返台人數，以及各縣市人口增減中，亦有部分是受除籍影響來作推估，且以在海外生活台灣人近200萬數量來看，數量可能更多。但他也強調，實際數字應以政府為準。

對於春節台商返鄉路迢迢，擔心出境兩年遭遷出戶籍，陸委會日前在立法院內政委員會報告時表態，將續函請各部會能採彈性處理，避免因疫情影響國人權益。

內政部長徐國勇當時解釋，按戶籍法第16條第3項規定，「出境2年以上，應為遷出登記」，並非「除籍」，而是「移籍」，從法律條文來看為一事實呈現，亦無放寬空間。他還說，政府並未限制國人入境返台，難以認定有不可歸責當事人之情事，不宜修改戶籍法相關規定。

徐國勇說，戶籍被遷出者仍具有中華民國國民身分，出境未超過4年，回台可馬上恢復戶籍和健保，至於當事人其他勞、國保及稅務相關權益，各機關已就其業管權責斟酌考量；對於蘇貞昌表態，若台商因疫情無法返台是不可歸責，也無必要專為2年期限趕著返台，會請主管部會研究。徐國勇說，依院長指示，雖內政部目前沒有修法打算，但會進行研議，看期限是否修法延長。