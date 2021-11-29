Omicron來襲 環時：「動態清零」最有能力阻擋入侵

南非發現新冠病毒新的變異毒株，並被世衛組織正式命名為Omicron，歐洲多國已查出毒株感染者，全球高度緊張。大陸外圍官媒環球時報社評指，中國「動態清零」路線前段時間遭到西方非議，但當Omicron發起新衝擊時，最有能力阻擋它們入侵的就是中國。

社評指，西方國家掌控著抗擊新冠疫情的大部分資源，但他們自己就沒有遏制住病毒傳播，且讓更多發展中國家裸露在了病毒攻擊之下。雖然變異出的大部分新毒株都是短命的，但其中的一些進化出更強的攻擊性在所難免。Delta毒株的肆虐證明了這一點，Omicron毒株正在形成新挑戰。

文章稱，美歐前一段時間的開放路線面臨考驗。「單獨憑藉疫苗建立免疫屏障實際已被證明是冒險路線，甚至在很大程度上可以說已經失敗」。西方內部幾無疫苗之外的屏障，這種新毒株如果真的傳染力超強，大量國家接下來陷落的風險很高。

社評指，中國動態清零路線前段時間遭到西方的多角度非議，但當Omicron毒株發起新衝擊時，最有能力阻擋它們入侵的就是中國。動態清零已經推動中國形成了完整體系，這當中既有科學精神，又有政治決策力，還有強大的社會組織力和廣大人群的配合意願，中國是當今世界抵抗病毒傳播的真正銅牆鐵壁。

又稱中國以實事求是的態度應對挑戰，不受任何先驗的東西綁架，怎麼樣對保護人民的生命和健康安全最有效就怎麼做，怎麼樣對維護正常經濟運行最有利就怎麼調整。西方輿論攻擊中國的動態清零路線，就成了對實事求是精神的嚴重背棄。