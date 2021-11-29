來自台灣上海教師 參與雙城論壇

現在是上海音樂學院附中特聘副教授的王冠文表示，台北和上海是兩座在她生命中同等重要的城市。即將開幕的2021上海台北雙城論壇，王冠文將作為代表首次參與其中，她說，「對此十分期待。」

中新社報導，出生於台北的王冠文似乎跟上海有著天然的緣分，在台灣遇見來自上海的老師，在紐約求學又遇見出生於上海的先生。2001年王冠文正式定居上海，並在上海音樂學院附中教鋼琴。

對於這份工作，王冠文坦言，「感覺十分榮幸，因為上音附中是大陸著名的音樂學府，培養了很多傑出音樂人才，我在台灣學琴的時候就一直非常關注。」

王冠文認為，兩岸音樂教育在很多方面都存在可以交流和互相學習的地方。「大陸的專業訓練非常強，學生有較多的練琴時間，也經常會有很多機會參加各種藝術節活動，而台灣音樂學校多元化的課程設置，對音樂性有很多啟發，從小在台北學習的經歷對我有很深的影響。」王冠文表示。

在上海教學的20年中，王冠文一直致力於兩岸音樂文化交流。讓她印象最深刻的一件事，有一年的兩岸交流活動，大陸和台灣的兩位小朋友因為同住一個寢室結下了友誼，後來她們同時考取同一所美國大學，再次成為室友。

正是這樣的兩岸情緣，讓王冠文對未來兩座城市在音樂上的交流滿是憧憬。由於是第一次參加雙城論壇，王冠文原本想抱著學習的態度旁聽，但仔細瞭解了往屆雙城論壇的成果後，她有了自己的想法。

王冠文說：「孩子是未來的希望，他們在最純真的年代，透過音樂交流，不需要文字跟語言，表達彼此血濃於水的愛，我想通過這種交流方式而受到的啟發跟觸動，將是一輩子的記憶。」

今年的上海台北雙城論壇，將針對動物保育、文化與創新科技方面簽署合作備忘錄。 王冠文希望，未來兩座城市的交流可以往更細和更專業的方面深入，讓小朋友們可以進行一些短期的互訪交流，一起學習，一起吃飯，一起生活，「用兩岸琴緣牽起兩岸情緣。」