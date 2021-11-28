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Omicron來勢洶洶 港大專家點名「這些人」需多注意

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
德國疫情嚴峻，累計已有超過10萬人死亡。美聯社
德國疫情嚴峻，累計已有超過10萬人死亡。美聯社

變種病毒Omicron來勢洶洶，香港大學病毒學專家金冬雁在接受大陸澎湃新聞訪問時表示，Omicron能突破疫苗造成感染，後續科學研究需要留意這點。他表示，愛滋病毒感染者、器官移植需要服用抗排異藥物者，及有腫瘤需服用免疫抑制劑者等，這些存在免疫缺損的人群，病毒在體內的突變速率會加快，導致很多突變，需留意感染風險。

據報導，金冬雁說，Omicron之所以這麼快被列為「須關注的變異株」（Variant of Concern，VOC），是基於這個變種病毒的突變比較多、可重複感染，在南非已小規模爆發，即有一定傳染性，及具有一定的免疫逃逸能力。

他認為，大家要保持警覺，但是該病毒的可怕程度及是否引起大流行，現在判斷仍為時過早。如果各國積極採取措施，Omicron是有可能被堵截住的。Delta毒株則是因為被注意到時已在歐美多國流行，已經難以再擋住。

香港日前首次發現該病毒，患者是南非抵港的36歲印度男子，下榻富豪機場酒店時，透過氣霧將病毒傳染至對面房間的62歲加拿大返港男子。金冬雁指，得益於香港靈敏的監測系統，在世衛組織宣布Omicron之前，香港已經做了病毒的全序列分析，也把變異毒株的傳播方式都查得一清二楚。

「香港的外防輸入措施是非常好的，通過早期發現打斷了病毒的傳播，讓Omicron走進死胡同了。」金冬雁認為，如果各國都能這樣的防控舉措，那Omicron就流行不起來。接下來迫切需要研究的是在各國進行病毒基因測序，摸清楚Omicron在各個國家的傳播程度。

金冬雁稱，此次感染的印度男子是接種過疫苗，Omicron有突破性感染（能力）。所以這也是後續需要關注，科學研究最重要的一點。

有猜測認為Omicron在南非的產生很可能與該地區愛滋病毒的高流行之間存在聯繫。金冬雁則指，不僅是愛滋病毒感染者，包括其他一些存在免疫缺損的人群需要注意，比如有器官移植需要服用抗排異藥物的人，有腫瘤服用免疫抑制劑的人等皆需注意，且「不單是新冠病毒，就算是流感病毒、其他的冠狀病毒，也可能在這些人群中造成持續感染」。

這也警示各國要採取更加積極的措施保護免疫缺損的人群。金冬雁表示，對於這些人群不是沒辦法的，需要給他們打加強針，應該放在最優先的位置。而且需要檢測他們的抗體，需要達到一定的抗體水平才行。這樣就是保護他們，也保護其他人。

愛滋病 香港 南非

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