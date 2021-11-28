陸學者自曝收到美國2000美元補貼：「我哪兒敢用！」

據大陸財經網消息，11月27日，北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵在財經年會上說，他曾在美國生活了15年，有社會保險號碼，因此也收到了美國聯邦政府給的2000美元支票。但他卻說：「我哪兒敢用！」

據觀察者網，李稻葵解釋，在美國只要有社安號，曾經納過稅，都會根據家庭情況給幾百美元、幾千美元。美國政府這麼慷慨，產生通貨膨脹就很好理解。因為美國人不儲蓄的，突然天上掉餡餅，馬上消費。他還稱，這種做法把美國人養懶了，很多人有了支票以後不工作了，「這個話在美國不敢講，美國人會罵我」。

另據星島日報，李稻葵以上述這筆「意外之財」，來說明當今世界經濟面臨的風險。

據報導，李稻葵曾在美國生活，但已回中國大陸多年，仍然收到美國政府的疫情補貼，確實不可思議。他說，美國政府的「慷慨」，助推了通貨膨脹。

他並警告，由於美國聯邦政府為應對疫情大量發鈔，造成通貨膨脹，一旦貨幣開始收縮，就會對發展中國家產生很大影響。「債務衰退」或是世界面臨的「灰犀牛」（比喻影響巨大的潛在危機）之一。

另一隻「灰犀牛」是產業鏈的重新布局，李稻葵指，發達國家在疫情前就意識到，以前的全球化導致本國產業空心化，要把部分產業搬回到自己的國家，尤其從中國搬出去。「往回搬對全球經濟是甚麼含義呢，一定是生產成本上升，因為它是違反基本經濟規律的，目前是最便宜的；經過多年的運行，往回挪成本上升又是通脹壓力。同時讓許多國家，包括中國經濟在內，會受到負面的衝擊。」

第三個「灰犀牛」是低碳的灰犀牛，他表示，發達國家現在卯足了勁要減碳，發達經濟體對化石能源的依賴程度遠遠低於新興市場國家，它已經過了那個階段了。因此他們想方設法限制排放，或者加稅或者搞碳交易，這樣整個化石能源的價格會上升，通脹壓力又來了。他認為，作為新興經濟體的中國，對此必須高度重視。