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中俄駐美大使聯合發文：美民主峰會是典型冷戰思維

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中國大陸駐美大使秦剛。澎湃新聞
中國大陸駐美大使秦剛。澎湃新聞

11月27日，中國駐美大使秦剛、俄羅斯駐美大使安東諾夫在美《國家利益》雜誌網站發表聯合署名文章指，美國將在線上主辦民主峰會，其自行決定誰能參會、誰不能參會、誰是民主國家、誰不是，是典型冷戰思維，將在世界上煽動意識形態對立和矛盾，製造新的分裂。文章稱，中國和俄羅斯堅決反對，並呼籲停止在「價值觀外交」的旗號下挑動隔閡與對立。

據環球網，中俄兩國大使在聯合署名文章指，和平、發展、公平、正義、民主、自由是全人類共同價值。民主不是哪一個或一小撮國家專利，而是各國人民權利。實現民主的形式有多種，不存在放之四海而皆準的模式。「如果人民只有投票時被喚醒、投票後就進入休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後就毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主就不是真正的民主。」

文章稱，中國社會主義民主政治是全過程、最廣泛的人民民主，體現人民意志，符合中國國情，得到人民擁護。實踐證明，中國全過程人民民主在中國行得通、很管用。而俄羅斯是民主聯邦制的法治國家，實行共和政體；民主是俄羅斯政治制度的基本原則，其政治制度正在穩步發展，需要一個穩定、平靜的環境來確保人民的權益。

文章強調，民主不僅應體現在國內治理上，還應體現在國際關係中。真正有民主精神的政府都會支持國際關係民主化，而不是在國內提倡民主、在國際上推行霸權，在國內呼籲團結、在國際上製造分裂。

文章還說，以打擊腐敗、促進民主價值觀或保護人權為藉口干涉他國內政，阻礙他國發展，動輒揮舞制裁大棒，甚至侵犯他國國家主權、統一和領土完整，顯然是反民主的；通過顏色革命、政權更迭，甚至動用武力等非法手段輸出本國制度，顯然是反民主的；唯我獨尊、本國優先、霸權主義和單邊主義的做法，顯然是反民主的。

又舉例指，轟炸南聯盟（南斯拉夫）、軍事干涉伊拉克、阿富汗和利比亞，以及所謂民主改造都貽害無窮。各國應將主要注意力放在辦好自己的事情上，而不是對他國指手畫腳。

秦剛與安東諾夫在文章中強調，中國和俄羅斯呼籲停止在價值觀外交的旗號下挑動隔閡與對立，各國之間踐行相互尊重、合作共贏的國際關係理念，推動不同社會制度、不同意識形態、不同歷史文化、不同發展水平的國家和諧共處。

俄羅斯 投票

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