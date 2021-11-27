台海局勢緊張 國台辦主任劉結一稱「統一是定論」

大陸國台辦主任劉結一26日在第八屆兩岸智庫學術論壇上表示，「統一是定論」，並稱「台獨分子是兩岸同胞共同的敵人，是中華民族偉大復興進程中必定清除的障礙」。

據中國台灣網消息，劉結一在致詞時作了上述表示。他強調，中國特色社會主義進入新時代。中共把握兩岸關係時代變化，豐富和發展國家統一理論和對台方針政策，形成新時代解決臺灣問題的總體方略。

他表示，海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變。「和平統一、一國兩制」是陸方解決台灣問題的基本方針，是實現中國統一的最佳方案。

劉結一接著批評台獨，稱陸方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。

劉結一表示，台海局勢面臨緊張，「根本原因是民進黨當局變本加厲勾連外部勢力」，進行謀獨挑釁，企圖否定台灣是中國不可分割一部分的事實和現狀，肆意破壞和平統一的前景。這些行徑十分危險，嚴重損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，嚴重危害台海和平穩定。

劉結一說，「數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。希望廣大台灣同胞提高警惕、明辨是非，堅決剷除台獨禍根，為民族大義、切身利益、美好未來貢獻力量。」

今年是辛亥革命一百年，而據中國台灣網消息，第八屆兩岸智庫學術論壇的主題為「弘揚辛亥精神，共創復興偉業」。