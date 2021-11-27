因應南非新變種病毒 香港禁止非洲8國非港人入境

南非新變異株「B.1.1.529」來勢洶洶，香港已經出現亞洲首2例確診個案。為此，香港特區政府於周五深夜宣布全球最嚴的防疫措施：27日零時起，禁止21天內曾在南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克等非洲南部八國逗留的非香港居民入境。

香港特區政府發言人表示，非洲南部地區包括南非及波札那都發現了B.1.1.529變異病毒株，雖然科學家未完全清楚該變種病毒對疫情可能帶來的影響，或相關突變會否影響疫苗的有效性，但為防患未然，必須嚴陣以待。

27日零時起，香港禁止曾於21天內在上述非州南部八國逗留的非香港居民入境；香港居民則必須完成疫苗接種，並持認可疫苗接種紀錄方可登機返港，抵港後必須在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。

香港特區政府發言人稱，香港按現行機制對這些地區實施的防控措施，較英國、新加坡、以色列等地剛宣布的措施更為嚴謹。

世界衛生組織（WHO）已宣布，近期發現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新病毒株「B.1.1.529」為一種令人關注的變異體，將其命名為「Omicron」。

WHO表示，可能需數周時間完成對Omicron的研究，以查明在傳染、嚴重性，以及對疫苗、檢測和治療上是否會帶來任何改變。

全球已有近百人確診感染Omicron變種病毒，主要集中在南非。香港特區政府專家顧問、中文大學呼吸系講座教授許樹昌表示，該變種病毒有超過30個基因突變數量，比以往更高，攻擊力可能會更強一些，有可能減低疫苗的功效，情況令人擔心。