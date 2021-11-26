美跨黨派議員團訪台 解放軍：持續在台海方向戰備警巡

美國跨黨派的參眾議員團25日搭乘行政專機抵台訪問後，據國防部26日晚發布共機動態，共有8架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。對此，中共解放軍東部戰區發言人施毅於26日晚間證實，解放軍東部戰區組織海空兵力持續在台海方向戰備警巡，並稱「有關行動是應對當前台海局勢的必要舉措。」

據大陸官媒央視軍事26日晚間，公布的解放軍東部戰區新聞發言人施毅發言稿，他說，「11月26日，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力持續在台海方向戰備警巡，有關行動是應對當前台海局勢的必要舉措。」

他還說，「台灣是中國領土一部分，捍衛國家主權和領土完整是我軍神聖使命。戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，隨時反擊任何外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。」

在此之前，對於美議員訪台，以及美國聯邦眾議員梅斯稱台灣為「台灣共和國」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，警告美國某些國會議員，任何損害中國主權完整的行為，都將遭到堅決回擊。

大陸外交部發言人趙立堅則說，中方奉勸美方一些人不要打「台灣牌」，因為「這是一張臭牌、死牌，肯定打不贏，必定要撞南牆，自食惡果」。

據空軍晚6時發布的動態，26日有8架共機（1架空警500、1架運8反潛機、2架轟6及4架殲16）侵擾台灣西南防空識別區。

美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano），與民主黨籍眾議員歐瑞德（Colin Allred）、雅各布斯（Sara Jacobs）、史羅金（Elissa Slotkin）、共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace）與國會幕僚總共17人，於25日至26日訪問台灣，在此之前他們訪問了日本與南韓。

該訪問團已於今晚離台，外交部表示，訪團在台期間會見蔡英文總統、退輔會主委馮世寬、接受外交部長吳釗燮款宴，雙方就區域安全情勢、台美安全及經貿合作等議題深入交換意見；訪團另前往桃園參訪虎頭山創新園區，瞭解台灣新創產業的發展現況。