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南非新變異株逾4國現蹤 國內專家籲這件事別再等

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南非新變異株入侵香港 專家籲禁止相關航班來港

中央社 / 香港26日電
新冠病毒新變異株「B.1.1.529」近日從南非竄起，因其感染率、傳染力明顯高於其他變異株，尤其位點變異更多，恐讓現有疫苗失靈，世界衛生組織（WHO）及各國專家不敢掉以輕心，甚至有意以希臘字母為其命名。圖／路透
新冠病毒新變異株「B.1.1.529」近日從南非竄起，因其感染率、傳染力明顯高於其他變異株，尤其位點變異更多，恐讓現有疫苗失靈，世界衛生組織（WHO）及各國專家不敢掉以輕心，甚至有意以希臘字母為其命名。圖／路透

對於南非出現更厲害的COVID-19變異株，香港專家今天建議政府暫時禁止南非等國家的航班來港，因為新變異株的傳播力可能更高。

南非近日出現的COVID-19變異株為「B.1.1.529」。香港富豪機場酒店日前出現鄰房傳播群組，衛生防護中心昨天指出，其中兩例境外移入確診病例帶有「B.1.1.529」新病毒。

港府專家顧問許樹昌今天表示，這種變異株的變化令人擔心，尤其是它有32個基因突變，目前相關個案不多，對疫苗功效的影響暫時沒有數據。

他說，為謹慎起見，政府應考慮暫停南非等國家的航班來港。

許樹昌並提到，Delta變異株出現後，COVID-19疫苗的保護率已有所下跌，而新變異株也有大量的基因突變，擔心會更影響疫苗功效，傳播力也可能更高。

南非 疫苗 COVID-19

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