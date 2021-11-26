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南非新變異株入侵香港 專家籲禁止相關航班來港
對於南非出現更厲害的COVID-19變異株，香港專家今天建議政府暫時禁止南非等國家的航班來港，因為新變異株的傳播力可能更高。
南非近日出現的COVID-19變異株為「B.1.1.529」。香港富豪機場酒店日前出現鄰房傳播群組，衛生防護中心昨天指出，其中兩例境外移入確診病例帶有「B.1.1.529」新病毒。
港府專家顧問許樹昌今天表示，這種變異株的變化令人擔心，尤其是它有32個基因突變，目前相關個案不多，對疫苗功效的影響暫時沒有數據。
他說，為謹慎起見，政府應考慮暫停南非等國家的航班來港。
許樹昌並提到，Delta變異株出現後，COVID-19疫苗的保護率已有所下跌，而新變異株也有大量的基因突變，擔心會更影響疫苗功效，傳播力也可能更高。
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