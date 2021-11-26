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國台辦：美國會應停止慫恿、支持「台獨」分裂活動

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

針對5名美聯邦眾議員乘美軍用行政專機訪台，大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，美國國會應慎重處理台灣問題，停止打「台灣牌」和煽風點火，否則只會給台海和平穩定造成進一步損害。

朱鳳蓮表示，陸方堅決反對美國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。一些美國國會議員訪合，嚴重違背一個中國原和中美三個聯合公有關規定，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。敦促美國會一些人慎重處理台灣問題，停止慫恿、支持「台獨」分裂活動，停止打「台灣牌」和煽風點火，否則只會給台海和平穩定造成進一步損害。

朱鳳蓮表示，民進黨當局任何「倚美謀獨」、搞所謂「議會外交」拉攏滲透的伎倆不會有好下場，註定失敗。

美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）25日率跨黨派眾議員團，搭乘美軍C-40C行政專機於晚間10時10分抵達松山機場；26日上午拜會退輔會，下午轉往國防部。

訪團由高野率同為民主黨籍的眾議員阿爾里德（Colin Allred）、史羅金（Elissa Slotkin）、賈克伯斯（Sara Jacobs），及共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace）和多位幕僚；議員分屬眾議院退伍軍人事務委員會、軍事委員會及外交委員會成員。

訪團預計停留2至3天。總統蔡英文也已於26日在總統府接見高野和訪團成員。

美國 退伍軍人 朱鳳蓮

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