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楊潔篪人民日報撰文：外交工作要將政治安全放首位

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。 路透
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。 路透

人民日報今刊登中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的署名文章。在談及外交工作方面，楊潔篪強調要，把政治安全放在首要位置，堅決捍衛中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度，堅決捍衛國家政權安全和制度安全。

人民日報今刊登楊潔篪的文章「推動構建人類命運共同體（學習貫徹黨的十九屆六中全會精神）」。

文章指出，「要堅定維護國家領土主權和海洋權益，不斷鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局，有力回擊外部勢力干涉我國內政、損害我國利益的行徑」。

文章也強調，妥善應對經貿摩擦和各種形式的保護主義，維護經濟、金融、網絡、生物等領域安全，防範和抵禦外部風險沖擊。堅持以人民為中心理念，踐行外交為民宗旨，維護海外中國公民和企業正當權益，構建海外中國平安體系。

文章對於與他國的交往，將中俄發展放在首位，提及要「深入發展中俄新時代全面戰略協作伙伴關係」。敦促美方同中方相向而行，尊重彼此核心關切，妥善管控分歧，加強對話合作，共同推動中美關係健康穩定發展；推動中歐關係把握和平共處、開放合作、多邊主義、對話協調大方向。

文章最後稱，要「展示真實、立體、全面的中國，塑造可信、可愛、可敬的中國形象」，增進中國同各國民心相通。

楊潔篪

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