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王毅批美國舉辦民主峰會 為台獨提供國際舞台

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅。 路透
大陸國務委員兼外長王毅。 路透

大陸國務委員兼外長王毅25日表示，立陶宛允許台灣設立代表處，公然對中國發起政治挑釁，形成了惡劣先例。他還批評，美國舉行民主峰會為台獨提供國際舞台，是「言而無信」。

據大陸外交部網站消息，王毅是在與匈牙利外長西雅爾多舉行視訊會晤時做上述表示。

王毅就立陶宛允許台灣設立代表機構表明北京嚴正立場。他強調，立陶宛一意孤行，背信棄義，在中國建交國中首個允許以台灣名義設立代表機構，公然在國際上製造「一中一台」，公然對中國發起政治挑釁，形成了惡劣先例。

王毅指，立陶宛此舉嚴重違背了建交時所做承諾，嚴重違背了一個中國原則。中國堅定維護國家的主權和領土完整，堅決反對任何搞「兩個中國」和「一中一台」的行徑。

王毅並對美國舉辦民主峰會一事表示，美方實質上是打著民主的旗號，做著反民主的事情。美方此舉已經引起很多國家疑慮甚至不滿。民主不能被「政治化」。以民主的名義干涉別國內政，侵犯別國主權，服務自身的政治目的，這種做法更令人不齒，必須加以摒棄和反對。

他並宣稱，美方聲稱不支持台獨，卻又堂而皇之為台獨勢力提供國際舞台，只能證明自身的言而無信。王毅重申，台灣是中國神聖領土的一部分，不是美國手中可以利用的棋子。民主是各國追求的共同價值，不是美國任意操弄的政治工具。

王毅 美國 立陶宛 台獨

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