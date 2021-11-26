香港數名政治人物收到「腐肉信」 貼有台灣郵票

據香港文匯網報導，繼近日多名法官收到內有「腐肉」的疑似恐嚇信後，港島西立法會選舉候選人、新民黨主席葉劉淑儀，也收到「腐肉信」。這封帶有恐嚇意涵的郵件信封上，貼有台灣的郵票。香港立法會選委會界別候選人、民建聯林琳也收到類似信件。

葉劉淑儀表示，她24日收到一封黃色信封郵件，上頭貼有台灣郵票，因摸起來不像正常信件，於是叫幫傭戴上手套用剪刀剪開信件，發現郵件內有穢物，警方之後告知郵件內容物是腐肉。

報導稱，這封「腐肉信」沒有內容，信封上印有葉劉淑儀的地址和姓名。她認為，這封信件帶有恐嚇性，「不知是否因為我是候選人，還是因為我過往批評『台獨』，但總是有些威脅性，因為你不知道對方下一步是什麼。」

香港明報報導，葉劉淑儀稱，恐嚇信上還有一個香港東涌的回郵地址，但警方調查後指是假地址。香港警方已將這起案件列為刑事恐嚇。

林琳25日也在社交平台表示，收到類似「腐肉信」，已報警處理。

香港文匯網指出，早前金鐘高等法院大樓及灣仔區域法院曾先後收到4封恐嚇信。一名自稱流亡台灣的港人「何歡喜」，25日在社交媒體分享葉劉淑儀收到「腐肉信」的新聞，並標註「#承認責任」。