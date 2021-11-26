快訊

香港數名政治人物收到「腐肉信」 貼有台灣郵票

網友「被下單」買港股？元大證昨現異常：會確保客戶權益

香港數名政治人物收到「腐肉信」 貼有台灣郵票

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港立法會選委會界別候選人林琳也收到據稱是來自台灣的「腐肉信」。（取自香港文匯網）
香港立法會選委會界別候選人林琳也收到據稱是來自台灣的「腐肉信」。（取自香港文匯網）

香港文匯網報導，繼近日多名法官收到內有「腐肉」的疑似恐嚇信後，港島西立法會選舉候選人、新民黨主席葉劉淑儀，也收到「腐肉信」。這封帶有恐嚇意涵的郵件信封上，貼有台灣的郵票。香港立法會選委會界別候選人、民建聯林琳也收到類似信件。

葉劉淑儀表示，她24日收到一封黃色信封郵件，上頭貼有台灣郵票，因摸起來不像正常信件，於是叫幫傭戴上手套用剪刀剪開信件，發現郵件內有穢物，警方之後告知郵件內容物是腐肉。

報導稱，這封「腐肉信」沒有內容，信封上印有葉劉淑儀的地址和姓名。她認為，這封信件帶有恐嚇性，「不知是否因為我是候選人，還是因為我過往批評『台獨』，但總是有些威脅性，因為你不知道對方下一步是什麼。」

香港明報報導，葉劉淑儀稱，恐嚇信上還有一個香港東涌的回郵地址，但警方調查後指是假地址。香港警方已將這起案件列為刑事恐嚇。

林琳25日也在社交平台表示，收到類似「腐肉信」，已報警處理。

香港文匯網指出，早前金鐘高等法院大樓及灣仔區域法院曾先後收到4封恐嚇信。一名自稱流亡台灣的港人「何歡喜」，25日在社交媒體分享葉劉淑儀收到「腐肉信」的新聞，並標註「#承認責任」。

香港 恐嚇

延伸閱讀

港媒：中共港澳工委仍然單獨存在

迎接新年！ 中華郵政推虎年郵票 12月1日發行

通關快了 香港旅遊業蓄勢待發

李小龍81歲冥誕 銅像「穿新衣」

相關新聞

老年人口將接近700萬 北京2035年進入重度老齡化社會

大陸北京市老年人口基數大，預計到「十四五」時期的末期，即2025年，北京市人口老齡化水準將達到24%，將從「輕度老齡化」...

李克強出席亞歐首腦會議 重申多邊主義維護世界和平

大陸國務院總理李克強25日以視訊方式出席第13屆亞歐首腦會議。李克強強調，堅持多邊主義是維護世界和平穩定的正確選擇，各國...

陸駐立陶宛使館 暫停領事業務

立陶宛批准台灣設立代表處後，引發北京不滿，除降級外交關係為代辦級，也在大陸外交部例行記者會上挖出立陶宛黑歷史。昨天中國駐...

香港數名政治人物收到「腐肉信」 貼有台灣郵票

據香港文匯網報導，繼近日多名法官收到內有「腐肉」的疑似恐嚇信後，港島西立法會選舉候選人、新民黨主席葉劉淑儀，也收到「腐肉...

大陸發表中非合作白皮書 指團結非洲國家是重要基石

大陸國務院新聞辦公室26日發表「新時代的中非合作」白皮書指出，發展同非洲國家的團結合作是中國對外政策的重要基石，也是中國...

陸國防部 批我國防白皮書

我國防部近日發布年度國防報告書，強調大陸對台軍事準備，並將打造國軍堅實、強韌防衛戰力，以達固守目標。大陸國防部發言人吳謙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。